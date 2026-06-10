С 3 августа 2026 года в Украине завершается переходный период для внедрения новых требований к косметической продукции. С этой даты рынок начнет работать по правилам, приближенным к стандартам Европейского Союза.

Что предусматривает закон о нотификации косметики и какие изменения ждут продавцов, читайте в нашем материале.

Закон о нотификации косметики: предусматривающий

Для украинского рынка косметики завершается многолетний переход к правилам, действующим в странах Европейского Союза. Именно с этой целью был разработан Технический регламент на косметическую продукцию, адаптирующий национальное законодательство к европейским требованиям, в частности, к Регламенту ЕС №1223/2009.

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Его введение призвано усилить контроль за безопасностью попадающих к потребителям товаров, а также установить единые требования к качеству косметических средств.

Хотя документ был утвержден еще в 2021 году, государство предоставило производителям, импортерам и продавцам несколько лет на адаптацию к новым условиям работы.

Переходный период подходит к концу 3 августа 2026 года. С этой даты все участники рынка должны работать уже по новым правилам, а их выполнение станет обязательным требованием для введения косметической продукции в обращение на территории Украины.

Для производителей, импортеров, дистрибьюторов и магазинов это означает появление новых обязанностей, связанных с подтверждением безопасности товаров и их официальной регистрацией в государственной системе.

При этом изменения коснутся не только новых партий косметики. Важным вопросом станет и подтверждение законности реализации продукции, уже находящейся на складах или на полках магазинов.

Фактически речь идет о переходе на систему контроля, уже давно действующую в европейских странах. Ее главная цель — обеспечить более высокий уровень безопасности косметических средств, которые попадают к потребителям, а также предотвратить продажу продукции с непроверенным составом или неизвестным происхождением.

Для бизнеса это означает, что косметика больше не сможет бесконтрольно появляться на рынке. Каждый новый продукт должен будет соответствовать установленным требованиям и пройти предусмотренные законом процедуры.

Закон о нотификации косметики: главные нововведения

Существенным изменением станет введение обязательной процедуры нотификации для косметической продукции, которая будет вводиться в обращение после 3 августа 2026 года.

Простыми словами, перед продажей информация о косметическом средстве должна быть внесена в специальную государственную систему. В ходе этой процедуры представляются сведения о продукции, ее составе, производителе и ответственном лице.

В то же время, нотификацию не стоит путать с сертификацией. Речь идет не о получении отдельного сертификата, а об официальном информировании государства о появлении конкретного товара на рынке и подтверждении его соответствия требованиям безопасности.

Контроль соблюдения этих правил будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Чем закон о нотификации косметики угрожает бизнесам

Один из самых распространенных вопросов среди предпринимателей касается косметики, которая была закуплена еще до вступления в силу новых правил.

Для таких товаров предусмотрено исключение. Если косметическая продукция была введена в обращение до 3 августа 2026 года, ее можно будет реализовывать и дальше — вплоть до истечения срока годности.

Однако здесь возникает другая проблема. Во время проверки бизнес должен будет доказать, что товар действительно был приобретен или введен в обращение до указанной даты.

Именно поэтому особое значение приобретают первоначальные документы. Накладные договоры с поставщиками и другие подтверждающие документы фактически станут главным доказательством законности продажи косметики после завершения переходного периода.

При отсутствии таких документов у предпринимателя могут возникнуть серьезные затруднения с подтверждением происхождения товара.

Почему бизнесу следует уже сейчас проверить документы

Следует не ждать последних недель перед вступлением в силу новых требований. Уже сейчас компаниям следует провести аудит своих товарных остатков и документации.

Особое внимание следует уделить:

наличию накладных на косметическую продукцию;

документальному подтверждению дат закупки;

сохранности документов от поставщиков;

соответствию складского учета фактическим остаткам товаров.

Чем лучше будет упорядочена документация, тем меньше рисков возникнет в ходе предстоящих проверок.

Наибольший объем работы ждет именно производителей и импортеров косметики. Они должны обеспечить оценку безопасности продукции, подготовить полный пакет технической документации, определить ответственное лицо и пройти процедуру нотификации через государственный портал.

Эти процессы могут потребовать значительного времени. Поэтому предприятиям рекомендуют начинать подготовку заранее, не откладывая оформление документов на последние дни перед запуском новых правил.

Что изменится для магазинов и дистрибьюторов

Для розничных сетей, косметических магазинов и дистрибьюторов новые требования будут также иметь практическое значение.

Перед закупкой продукции после 3 августа 2026 года им придется убедиться, что товар прошел необходимую процедуру нотификации и отвечает требованиям законодательства.

Кроме того, продавцам следует тщательно контролировать документооборот по уже имеющимся остаткам продукции, ведь именно от него будет зависеть возможность беспрепятственной продажи товаров в будущем.

Какие риски возникают при нарушении новых правил

После завершения переходного периода продажа косметической продукции, которая должна была пройти нотификацию, но не прошла ее, будет считаться нарушением требований технического регламента.

В таком случае контролирующие органы могут применять предусмотренные законом меры реагирования, включая проверки и изъятие продукции из обращения.

Отдельные риски связаны с отсутствием документов на товарные остатки. Если при проверке предприниматель не сможет подтвердить дату приобретения косметики, доказать ее законное пребывание в обращении будет значительно сложнее.

Почему массово закрываются бизнесы из-за закона о нотификации

В последние месяцы в бизнес-среде активно обсуждают новые правила и связанные с ними расходы. Часть предпринимателей опасается дополнительной административной нагрузки и затрат на подготовку документации.

В то же время, сам Технический регламент не предусматривает автоматического закрытия косметических магазинов или массового прекращения деятельности компаний. Основная его цель состоит в упорядочении рынка и приближении украинских правил к европейским стандартам.

Наибольшие трудности могут возникнуть, прежде всего, у тех субъектов хозяйствования, которые не подготовятся к новым требованиям, не проведут нотификацию продукции или не смогут подтвердить происхождение товаров надлежащими документами.

Таким образом, до 3 августа 2026 бизнесу следует не только позаботиться об оформлении новой косметической продукции, но и провести ревизию складских запасов и документации. Это позволит избежать проблем после окончательного перехода рынка на новые правила работы.

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