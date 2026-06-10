З 3 серпня 2026 року в Україні завершується перехідний період для впровадження нових вимог до косметичної продукції. Від цієї дати ринок почне працювати за правилами, які наближені до стандартів Європейського Союзу.

Що передбачає закон про нотифікацію косметики та які зміни чекають продавців, читайте в нашому матеріалі.

Закон про нотифікацію косметики: що передбачає

Для українського ринку косметики завершується багаторічний перехід до правил, які діють у країнах Європейського Союзу. Саме з цією метою був розроблений Технічний регламент на косметичну продукцію, що адаптує національне законодавство до європейських вимог, зокрема до Регламенту ЄС №1223/2009.

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Його запровадження покликане посилити контроль за безпечністю товарів, що потрапляють до споживачів, а також встановити єдині вимоги до якості косметичних засобів.

Хоча документ затвердили ще у 2021 році, держава надала виробникам, імпортерам і продавцям кілька років на адаптацію до нових умов роботи.

Перехідний період добігає кінця 3 серпня 2026 року. Від цієї дати всі учасники ринку повинні працювати вже за новими правилами, а їхнє виконання стане обов’язковою вимогою для введення косметичної продукції в обіг на території України.

Для виробників, імпортерів, дистриб’юторів та магазинів це означає появу нових обов’язків, пов’язаних із підтвердженням безпечності товарів та їхньою офіційною реєстрацією в державній системі.

При цьому зміни торкнуться не лише нових партій косметики. Важливим питанням стане й підтвердження законності реалізації продукції, яка вже перебуває на складах або на полицях магазинів.

Фактично йдеться про перехід на систему контролю, яка вже давно діє в європейських країнах. Її головна мета — забезпечити вищий рівень безпеки косметичних засобів, які потрапляють до споживачів, а також унеможливити продаж продукції з неперевіреним складом або невідомим походженням.

Для бізнесу це означає, що косметика більше не зможе безконтрольно з’являтися на ринку. Кожен новий продукт повинен буде відповідати встановленим вимогам та пройти передбачені законом процедури.

Закон про нотифікацію косметики: головні нововведення

Найсуттєвішою зміною стане запровадження обов’язкової процедури нотифікації для косметичної продукції, яка вводитиметься в обіг після 3 серпня 2026 року.

Простими словами, перед продажем інформація про косметичний засіб має бути внесена до спеціальної державної системи. Під час цієї процедури подаються відомості про продукцію, її склад, виробника та відповідальну особу.

Водночас нотифікацію не варто плутати із сертифікацією. Йдеться не про отримання окремого сертифіката, а про офіційне інформування держави про появу конкретного товару на ринку та підтвердження його відповідності вимогам безпеки.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюватиме Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Чим закон про нотифікацію косметики загрожує бізнесам

Одне з найпоширеніших питань серед підприємців стосується косметики, яка була закуплена ще до набуття чинності новими правилами.

Для таких товарів передбачено виняток. Якщо косметична продукція була введена в обіг до 3 серпня 2026 року, її можна буде реалізовувати й надалі — аж до завершення терміну придатності.

Однак тут виникає інша проблема. Під час перевірки бізнес повинен буде довести, що товар справді був придбаний або введений в обіг до визначеної дати.

Саме тому особливого значення набувають первинні документи. Накладні, договори з постачальниками та інші підтверджувальні документи фактично стануть головним доказом законності продажу косметики після завершення перехідного періоду.

За відсутності таких документів у підприємця можуть виникнути серйозні труднощі з підтвердженням походження товару.

Чому бізнесу варто вже зараз перевірити документи

Варто не чекати останніх тижнів перед набуттям чинності нових вимог. Уже зараз компаніям варто провести аудит своїх товарних залишків та документації.

Особливу увагу слід приділити:

наявності накладних на косметичну продукцію;

документальному підтвердженню дат закупівлі;

збереженню документів від постачальників;

відповідності складського обліку фактичним залишкам товарів.

Чим краще буде впорядкована документація, тим менше ризиків виникне під час майбутніх перевірок.

Найбільший обсяг роботи чекає саме на виробників та імпортерів косметики. Вони повинні забезпечити проведення оцінки безпечності продукції, підготувати повний пакет технічної документації, визначити відповідальну особу та пройти процедуру нотифікації через державний портал.

Ці процеси можуть потребувати значного часу. Тому підприємствам рекомендують розпочинати підготовку заздалегідь, не відкладаючи оформлення документів на останні дні перед запуском нових правил.

Що зміниться для магазинів і дистриб’юторів

Для роздрібних мереж, косметичних магазинів та дистриб’юторів нові вимоги також матимуть практичне значення.

Перед закупівлею продукції після 3 серпня 2026 року їм доведеться переконатися, що товар пройшов необхідну процедуру нотифікації та відповідає вимогам законодавства.

Крім того, продавцям варто ретельно контролювати документообіг щодо вже наявних залишків продукції, адже саме від нього залежатиме можливість безперешкодного продажу товарів у майбутньому.

Які ризики виникають у разі порушення нових правил

Після завершення перехідного періоду продаж косметичної продукції, яка повинна була пройти нотифікацію, але не пройшла її, вважатиметься порушенням вимог технічного регламенту.

У такому випадку органи, що здійснюють контроль, можуть застосовувати передбачені законом заходи реагування, включно з перевірками та вилученням продукції з обігу.

Окремі ризики пов’язані і з відсутністю документів на товарні залишки. Якщо під час перевірки підприємець не зможе підтвердити дату придбання косметики, довести її законне перебування в обігу буде значно складніше.

Чому масово зачиняються бізнеси через закон про нотифікацію

Останніми місяцями в бізнес-середовищі активно обговорюють нові правила та пов’язані з ними витрати. Частина підприємців побоюється додаткового адміністративного навантаження та витрат на підготовку документації.

Водночас сам Технічний регламент не передбачає автоматичного закриття косметичних магазинів чи масового припинення діяльності компаній. Основна його мета полягає у впорядкуванні ринку та наближенні українських правил до європейських стандартів.

Найбільші труднощі можуть виникнути насамперед у тих суб’єктів господарювання, які не підготуються до нових вимог, не проведуть нотифікацію продукції або не зможуть підтвердити походження товарів належними документами.

Таким чином, до 3 серпня 2026 року бізнесу варто не лише подбати про оформлення нової косметичної продукції, а й провести ревізію складських запасів та документації. Саме це дозволить уникнути проблем після остаточного переходу ринку на нові правила роботи.

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