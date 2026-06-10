Только за год после создания группировки СБС уже поражены российские цели разного уровня почти на $40 млрд, сообщил Владимир Зеленский.

Зеленский о последствиях поражения дронами для РФ

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что только за год Силы беспилотных систем поразили российские цели разного уровня почти на $40 млрд.

— Только через год после создания группировки СБС уже поражены российские цели разного уровня почти на $40 млрд. Самое важное, что это разные типы поражений и каждое добавляет нам возможности беречь жизнь. СБС Вооруженных сил – реальный образец для многих других армий, и в эти месяцы мы особенно благодарны за мидлстрайки (поражение целей средней дальности, — Ред.): российская военная логистика на всей глубине временно оккупированной территории теперь доступна для украинских дронов, — сообщил президент.

В то же время глава государства отметил, что российское приграничье тоже находится под влиянием украинских сил.

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– Это чувствуется врагом, и будем это наращивать. Мы будем СБС еще усиливать, — добавил глава государства.

К слову, ранее сообщалось, что Минобороны запускает программу Логистический локдаун для масштабирования ударов средней дальности по тылу российских войск.

На первый этап программы выделили дополнительные 5 млрд грн на закупку средств middle strike для наиболее эффективных подразделений.

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