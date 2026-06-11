Із 1 липня представники малого та середнього бізнесу матимуть змогу залучати дешевші кредити для відновлення зруйнованого або пошкодженого майна в межах державної програми Доступні кредити 5-7-9%.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програма Доступні кредити 5-7-9%: що відомо

– Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших двох років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегмента бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 млн грн, – зазначила глава уряду.

За словами Свириденко, кредити, залучені для відновлення зруйнованого або пошкодженого майна, не враховуватимуться під час розрахунку максимальної суми позик, за якими підприємство отримує державну підтримку, якщо воно одночасно користується кількома програмами чи напрямами підтримки.

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– Станом на початок червня, від початку дії програми у лютому 2020 року, підприємці отримали 150,9 тис. кредитів на загальну суму 531,6 млрд грн. З них від початку 2026 року бізнес отримав 16,4 тис. кредитів на 71,6 млрд грн, – поінформувала вона.

Крім нової кредитної програми для відновлення постраждалих підприємств, наразі також діють:

програма грантів на відновлення виробничого обладнання на суму до 16 млн грн;

програма Точка опори, яка передбачає компенсацію заробітної плати працівникам на період простою через прильоти;

програми страхування воєнних ризиків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив програму Власна справа, яка з 1 вересня 2026 року працюватиме за новою моделлю.

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