За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 251 боевое столкновение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

По уточненной информации, противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и произвел 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.

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Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026

Ситуация в Украине на 11 июня 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Киндрашовки.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.

На Славянском направлении противник 14 раз штурмовал вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполя, Вольного, Белицкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришиного, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Вольного, Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришиного, Сергиевки, Новоподогороднего, Новопавловки.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Гая, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горкого, Новоселовки, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Чаривного.

На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 11 июня 2026 года

личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;

танков – 12 010 (+6) единиц;

боевых бронированных машин – 24 727 (+10) единиц;

артиллерийских систем – 43 787 (+74) единиц;

РСЗО – 1 859 (+2) единиц;

средств ПВО – 1 416 (+2) единиц;

самолетов – 436 (+0) единиц;

вертолетов – 353 (+0) единиц;

наземных робототехнических комплексов – 1 628 (+9) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) единиц;

крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;

кораблей / катеров – 33 (+0) единиц;

подводных лодок – 2 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) единиц;

специальной техники – 4 277 (+10) единиц.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 569 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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