Карта боевых действий на 11 июня 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 251 боевое столкновение.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
По уточненной информации, противник нанес 100 авиационных ударов, сбросив 292 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 9293 дрона-камикадзе и произвел 3248 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Товстодубово, Бачевск, Красный Пахарь Сумской области.
Карта боевых действий в Украине на 11 июня 2026
Ситуация в Украине на 11 июня 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки произошло одно боевое столкновение, агрессор нанес три авиаудара с применением семи управляемых авиационных бомб и осуществил 90 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы и в сторону Охримовки, Киндрашовки.
На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.
На Лиманском направлении враг 16 раз пытался вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в сторону Лимана и Озерного.
На Славянском направлении противник 14 раз штурмовал вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.
На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 14 атак вблизи Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Степановки и в сторону Константиновки, Николайполя, Вольного, Белицкого.
На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Никаноровки, Ивановки, Гришиного, Васильевки, Котлиного, Удачного и в направлении Вольного, Ганновки, Белицкого, Александровки, Шевченко, Новоалександровки, Новогришиного, Сергиевки, Новоподогороднего, Новопавловки.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, вблизи Зеленого Гая, Тернового и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.
На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак: в районах Рыбного, Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горкого, Новоселовки, Гуляйпольского.
На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районах Степногорска, Щербаков и в сторону Новой Токмачки, Чаривного.
На Приднепровском направлении противник совершил одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 11 июня 2026 года
- личного состава – около 1 378 820 (+1 310) человек;
- танков – 12 010 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 24 727 (+10) единиц;
- артиллерийских систем – 43 787 (+74) единиц;
- РСЗО – 1 859 (+2) единиц;
- средств ПВО – 1 416 (+2) единиц;
- самолетов – 436 (+0) единиц;
- вертолетов – 353 (+0) единиц;
- наземных робототехнических комплексов – 1 628 (+9) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 342 651 (+2 120) единиц;
- крылатых ракет – 4 733 (+0) единиц;
- кораблей / катеров – 33 (+0) единиц;
- подводных лодок – 2 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 105 498 (+326) единиц;
- специальной техники – 4 277 (+10) единиц.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 569 суток.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.