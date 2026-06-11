Минулої доби на фронті зафіксовано 251 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, противник завдав 100 авіаційних ударів, скинувши 292 керованих авіаційних бомби. Крім того, застосував 9293 дрони-камікадзе та здійснив 3248 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 38 — із реактивних систем залпового вогню.

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Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Товстодубове, Бачівськ, Червоний Пахар Сумської області.

Карта бойових дій в Україні на 11 червня 2026

Ситуація в Україні на 11 червня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу відбулося одне бойове зіткнення, агресор завдав три авіаудари із застосуванням семи керованих авіаційних бомб та здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці та в бік Охрімівки, Кіндрашівки.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Куп’янськ Вузловий.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Ямпіль та в бік Лиману та Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну спробу витіснити наших захисників із займаних позицій у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 14 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Костянтинівки, Миколайпілля, Вільного, Білицького.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах Родинського, Никанорівки, Іванівки, Гришиного, Василівки, Котлиного, Удачного та в напрямку Вільного, Ганнівки, Білицького, Олександрівки, Шевченко, Новоолександрівки, Новогришиного, Сергіївки, Новопідгороднього, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, поблизу Зеленого Гаю, Тернового та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак: в районах Рибного, Прилук, Залізничного, Чарівного та в бік Добропілля, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гіркого, Новоселівки, Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в районах Степногірська, Щербаків та в бік Нової Токмачки, Чарівного.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну марну спробу прорвати нашу оборону в районі о. Білогрудого.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 11 червня 2026 року

особового складу – близько 1 378 820 (+1 310) осіб;

танків – 12 010 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 24 727 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 43 787 (+74) одиниць;

РСЗВ – 1 859 (+2) одиниць;

засобів ППО – 1 416 (+2) одиниць;

літаків – 436 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 353 (+0) одиниць;

наземних робототехнічних комплексів – 1 628 (+9) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 342 651 (+2 120) одиниць;

крилатих ракет – 4 733 (+0) одиниць;

кораблів / катерів – 33 (+0) одиниць;

підводних човнів – 2 (+0) одиниць;

автомобільної технікм та автоцистерн – 105 498 (+326) одиниць;

спеціальної техніки – 4 277 (+10) одиниць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 569-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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