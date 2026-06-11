10 июня 2026 года завершился установленный государством пятилетний переходный период, в течение которого происходил постепенный перенос данных из бумажных трудовых книжек в электронный реестр.

Продолжится ли оцифровка трудовых книжек после 10 июня, читайте в нашем материале.

Оцифровка трудовых книжек после 10 июня: о чем следует знать

Как сообщили в Минсоцполитики, это не означает резкой смены правил или потери данных о трудовом стаже для граждан.

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Процесс цифровизации продолжится после этой даты, а бумажная трудовая книжка будет оставаться действующим документом для подтверждения трудового опыта.

Зачем вводили переходный период для оцифровки трудовых книжек

Переход на электронный учет трудовой деятельности рассчитан на несколько лет, чтобы дать возможность постепенно перевести большие массивы информации в Реестр застрахованных лиц.

В настоящее время работодатели и работники имели возможность подавать сканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд Украины прорабатывать эти данные и вносить их в электронную систему. Это позволило избежать перегрузки системы и обеспечить более плавный переход к цифровому учету.

Продлили срок оцифровки трудовых книжек после 10 июня

В Минсоцполитики отметили, что, несмотря на завершение переходного периода, сама процедура внесения данных в электронный реестр не останавливается.

Как и раньше, сведения из бумажных трудовых книжек можно будет подавать для оцифровки через работодателя или самостоятельно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Другими словами, даже после 10 июня граждане не упускают возможности перевести свои данные в электронный формат.

Исчезнет ли страховой стаж после 10 июня, если не оцифровал книгу

Одно из главных опасений граждан касается возможности потери стажа. Однако завершение переходного периода не влияет на уже приобретенные права.

Трудовой и страховой стаж не аннулируется из-за отсутствия оцифрованной записи в системе. Бумажная трудовая книжка продолжает оставаться официальным документом, подтверждающим периоды работы.

При назначении пенсии Пенсионный фонд и дальше будет учитывать данные как из электронного реестра, так и из бумажных документов.

Нужно ли что-то делать пенсионерам

Для граждан, которым уже назначена пенсия, повторная подача документов, оцифровка трудовой книжки после 10 июня не необходима.

Все данные об их трудовом стаже были учтены при оформлении пенсионных выплат и хранятся в информационных системах Пенсионного фонда Украины.

Обращаться повторно следует только в случаях, когда возникает необходимость уточнения или дополнения данных, но не по факту завершения переходного периода.

Электронная трудовая книжка постепенно заменяет бумажную систему учета, уменьшая риски потери, повреждения или подделки документов. Вся информация о трудовой деятельности хранится в цифровом формате и становится более доступной для проверки.

Это также упрощает процессы оформления социальных выплат и пенсий в будущем.

Следовательно, несмотря на завершение переходного этапа, базовые правила не изменяются: оцифровка трудовых книжек продолжается, бумажные документы остаются в силе, а страховой стаж граждан не исчезает.

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