10 червня 2026 року завершився встановлений державою п’ятирічний перехідний період, протягом якого відбувалося поступове перенесення даних із паперових трудових книжок до електронного реєстру.

Чи продовжиться оцифрування трудових книжок після 10 червня, читайте в нашому матеріалі.

Оцифрування трудових книжок після 10 червня: про що варто знати

Як повідомили у Мінсоцполітики, це не означає різкої зміни правил або втрати даних про трудовий стаж для громадян.

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Процес цифровізації продовжиться і після цієї дати, а паперова трудова книжка залишатиметься чинним документом для підтвердження трудового досвіду.

Навіщо запроваджували перехідний період для оцифрування трудових книжок

Перехід на електронний облік трудової діяльності був розрахований на кілька років, щоб дати можливість поступово перевести великі масиви інформації до Реєстру застрахованих осіб.

У цей час роботодавці та працівники мали змогу подавати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд України — опрацьовувати ці дані та вносити їх до електронної системи. Це дозволило уникнути перевантаження системи та забезпечити більш плавний перехід до цифрового обліку.

Чи продовжили строк оцифрування трудових книжок після 10 червня

У Мінсоцполітики наголосили, що попри завершення перехідного періоду, сама процедура внесення даних до електронного реєстру не зупиняється.

Як і раніше, відомості з паперових трудових книжок можна буде подавати для оцифрування через роботодавця або самостійно — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Іншими словами, навіть після 10 червня громадяни не втрачають можливості перевести свої дані в електронний формат.

Чи зникне страховий стаж після 10 червня, якщо не оцифрував книжку

Одне з головних побоювань громадян стосується можливості втрати стажу. Однак завершення перехідного періоду не впливає на вже набуті права.

Трудовий і страховий стаж не анулюється через відсутність оцифрованої запису в системі. Паперова трудова книжка продовжує залишатися офіційним документом, який підтверджує періоди роботи.

Під час призначення пенсії Пенсійний фонд і надалі враховуватиме дані як з електронного реєстру, так і з паперових документів.

Чи потрібно щось робити пенсіонерам

Для громадян, яким уже призначено пенсію, повторне подання документів, оцифрування трудової книжки після 10 червня не є необхідним.

Усі дані про їхній трудовий стаж були враховані під час оформлення пенсійних виплат і вже зберігаються в інформаційних системах Пенсійного фонду України.

Звертатися повторно потрібно лише у випадках, коли виникає необхідність уточнення або доповнення даних, але не через сам факт завершення перехідного періоду.

Електронна трудова книжка поступово замінює паперову систему обліку, зменшуючи ризики втрати, пошкодження або підробки документів. Уся інформація про трудову діяльність зберігається в цифровому форматі та стає доступнішою для перевірки.

Це також спрощує процеси оформлення соціальних виплат і пенсій у майбутньому.

Отже, попри завершення перехідного етапу, базові правила не змінюються: оцифрування трудових книжок продовжується, паперові документи залишаються чинними, а страховий стаж громадян не зникає.

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