Ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, сообщается о поврежденных мостах на сухопутных въездах.

Атака на Крым 11 июня: что известно

В Севастополе раздался взрыв, после этого российские оккупационные власти предупредили водителей, что горючее продавать не будут , потому что бензовозы не смогли заехать в город.

— Похоже на прилет, была вспышка в районе Казачьей бухты, — пишет Крымский ветер.

Кроме того, Telegram-паблик сообщает, что прилетело по воинской части в Стрелецкой бухте Севастополя, там возник пожар.

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Также писали о взрыве/попадании в Бахчисарае, а в некоторых районах города исчез свет.

Ранее российские паблики писали о дронах в Крыму примерно с полуночи. Известно, что атака продолжалась около нескольких часов.

Также в Telegram писали о прилете по автомосту возле города Армянск. Там утром сообщили о нескольких мощных взрывах и пожаре.

По состоянию на утро в соцсетях отметили, что в Армянске повреждены два автомобильных моста — на въезде в город со стороны Херсона и на выезде в сторону Красноперекопска. Также повреждены грузовики.

Несколько взрывов и пусков ракет также были зафиксированы в Феодосии и Керчи.

Напомним, что за последние дни Силы обороны Украины уже дважды атаковали Чонгарский мост, соединяющий временно оккупированную территорию Херсона с Крымом. Это произошло 7 июня и 9 июня 2026 года.

Вчера глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен.

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