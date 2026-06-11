Ночная атака на Крым: повреждены мосты, бензовозы с горючим не доехали до Севастополя
- В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прозвучали взрывы, в частности в Севастополе, Бахчисарае, Армянске, Феодосии и Керчи.
- По сообщениям Telegram-каналов, в Армянске повреждены два автомобильных моста на въезде со стороны Херсонской области и на выезде в сторону Красноперекопска.
- В Севастополе сообщали о вероятных попаданиях в районах Казачьей и Стрелецкой бухт, а оккупационная власть заявила о проблемах с поставками топлива.
Ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, сообщается о поврежденных мостах на сухопутных въездах.
Атака на Крым 11 июня: что известно
В Севастополе раздался взрыв, после этого российские оккупационные власти предупредили водителей, что горючее продавать не будут , потому что бензовозы не смогли заехать в город.
— Похоже на прилет, была вспышка в районе Казачьей бухты, — пишет Крымский ветер.
Кроме того, Telegram-паблик сообщает, что прилетело по воинской части в Стрелецкой бухте Севастополя, там возник пожар.
Также писали о взрыве/попадании в Бахчисарае, а в некоторых районах города исчез свет.
Ранее российские паблики писали о дронах в Крыму примерно с полуночи. Известно, что атака продолжалась около нескольких часов.
Также в Telegram писали о прилете по автомосту возле города Армянск. Там утром сообщили о нескольких мощных взрывах и пожаре.
По состоянию на утро в соцсетях отметили, что в Армянске повреждены два автомобильных моста — на въезде в город со стороны Херсона и на выезде в сторону Красноперекопска. Также повреждены грузовики.
Несколько взрывов и пусков ракет также были зафиксированы в Феодосии и Керчи.
Напомним, что за последние дни Силы обороны Украины уже дважды атаковали Чонгарский мост, соединяющий временно оккупированную территорию Херсона с Крымом. Это произошло 7 июня и 9 июня 2026 года.
Вчера глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен.