Удар Нептуном по Севастополю: ВМС знищили об’єкт Чорноморського флоту РФ
- Українські військові завдали успішного удару береговим ракетним комплексом Нептун по об'єкту Чорноморського флоту РФ у Стрілецькій бухті окупованого Севастополя.
- Внаслідок атаки знищено місця зберігання російського озброєння та військової техніки, що суттєво ускладнить логістику та плани РФ на морі.
Сили оборони України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом Нептун по військовому об’єкту Чорноморського флоту ВМФ Російської Федерації у Севастополі.
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.
Як Нептун уразив військовий об’єкт ЧФ РФ у Севастополі
За інформацією ВМС, в ніч на 11 червня українські підрозділи завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом Нептун по військовому об’єкту Росії у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму.
Внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ВМФ Росії, уточнили Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що поетапне знищення військового потенціалу російських військ унеможливлює морські наступи та значно ускладнює реалізацію ворожих планів.
– Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння, – йдеться у повідомленні.
Чергова нічна атака на Крим 11 червня завершилася серією потужних вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Армянську, Феодосії та Керчі.
Відомо, що в Армянську зазнали пошкоджень два автомобільні мости – на в’їзді з боку тимчасово окупованої частини Херсонської області та на виїзді до Красноперекопська.
Водночас у Севастополі зафіксували ймовірні влучання поблизу Козачої та Стрілецької бухт, після чого російські окупанти визнали наявність проблем із постачанням пального.