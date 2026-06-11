Сили оборони України завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом Нептун по військовому об’єкту Чорноморського флоту ВМФ Російської Федерації у Севастополі.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, опублікувавши відповідний відеозапис.

Як Нептун уразив військовий об’єкт ЧФ РФ у Севастополі

За інформацією ВМС, в ніч на 11 червня українські підрозділи завдали ракетного удару береговим ракетним комплексом Нептун по військовому об’єкту Росії у бухті Стрілецька міста Севастополь на тимчасово окупованій території Криму.

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Внаслідок ураження знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту ВМФ Росії, уточнили Військово-морські сили ЗСУ.

Зазначається, що поетапне знищення військового потенціалу російських військ унеможливлює морські наступи та значно ускладнює реалізацію ворожих планів.

– Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння, – йдеться у повідомленні.

Чергова нічна атака на Крим 11 червня завершилася серією потужних вибухів у Севастополі, Бахчисараї, Армянську, Феодосії та Керчі.

Відомо, що в Армянську зазнали пошкоджень два автомобільні мости – на в’їзді з боку тимчасово окупованої частини Херсонської області та на виїзді до Красноперекопська.

Водночас у Севастополі зафіксували ймовірні влучання поблизу Козачої та Стрілецької бухт, після чого російські окупанти визнали наявність проблем із постачанням пального.

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