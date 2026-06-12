Попри те, що українсько-білоруський кордон нині не є зоною активних бойових дій, він залишається одним із напрямків, який найпильніше контролюють.

Ба більше, тут триває посилення інженерного захисту, а військові та прикордонники відстежують будь-які зміни у безпековій ситуації, пов’язані з Росією та Білоруссю.

Що відбувається на українсько-білоруському кордоні та чи буде наступ з Білорусі на Волинь, читайте в нашому матеріалі.

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Встановлення антидронових сіток на українсько-білоруському кордоні

Наразі у прикордонних районах Волині розпочали встановлення антидронових сіток уздовж окремих доріг у громадах, що прилягають до державного кордону. Такі конструкції вже використовуються на південних та східних напрямках і, за оцінками місцевої влади, довели свою ефективність як додатковий елемент захисту від безпілотників.

Як пояснив виконувач обов’язків голови Волинської ОВА Роман Романюк, йдеться не про реакцію на безпосередню загрозу, а про системне зміцнення обороноздатності регіону.

За його словами, подібні заходи мають також превентивний характер і вказують на готовність області до різних сценаріїв розвитку подій. Водночас деталі щодо точних ділянок встановлення захисних конструкцій не розголошуються з міркувань безпеки.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні: що кажуть прикордонники

Паралельно українські прикордонники наголошують, що ситуація на білоруському напрямку потребує постійного моніторингу. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначає, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України, однак ознак формування ударного угруповання поблизу кордону наразі не фіксується.

За його словами, на території Білорусі регулярно проводяться перевірки бойової готовності та спільні навчання з Росією.

Окремо Демченко звертає увагу на те, що Білорусь продовжує залишатися транзитною зоною для російських дронів, які використовуються під час атак на Україну. За його словами, фіксується зростання випадків, коли безпілотники заходять у повітряний простір Білорусі та рухаються ним у напрямку української території, зокрема через північні регіони.

Водночас Мінськ, як зазначають у ДПСУ, жодного разу публічно не засудив використання свого повітряного простору для таких атак, що викликає додаткові питання щодо реальної ролі Білорусі у війні.

Попри це, на даний момент додаткових російських підрозділів, які могли б становити безпосередню загрозу для Волині чи інших західних областей, не зафіксовано. Водночас ризик провокацій повністю не виключається, тому оборонні заходи на кордоні продовжують посилювати.

Чи є загроза наступу з Білорусі на Волинь

Військовий експерт та ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів Фактам ICTV про поточну ситуацію на українсько-білоруському кордоні та оцінив, чи буде наступ РФ з Білорусі на Волинь.

За його словами, на території Білорусі поблизу українського кордону наразі перебуває відносно невелика кількість військових сил, які не становлять ознак формування повноцінного ударного угруповання. Йдеться про кілька тисяч військовослужбовців, однак експерт наголошує, що цього недостатньо для початку масштабної операції.

Гетьман підкреслює, що загроза вторгнення формально існує завжди, навіть якщо її рівень мінімальний. Водночас, за його оцінкою, наразі відсутні ознаки підготовки бойових підрозділів до штурмових дій чи безпосереднього перетину кордону.

– Якщо говорити про ймовірність, то це максимум 5%. Але сьогодні немає жодних ознак, що готується наступ, – пояснює експерт.

Він додає, що білоруський напрямок залишається потенційно небезпечним, однак нині це радше зона можливих провокацій, ніж реального вторгнення. За його словами, ситуація може змінитися восени, якщо відбудеться накопичення сил або підготовка нових підрозділів, однак наразі таких процесів не фіксується.

Окремо Гетьман наголошує, що будь-яке суттєве перекидання військ або формування ударного угруповання не залишилося б непоміченим, адже українська та міжнародна розвідка оперативно відстежували б такі дії.

Він також зазначає, що в нинішніх умовах Україна має розуміти потенційні ризики та посилювати оборону на північному напрямку, однак панікувати через можливий наступ немає підстав.

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