Кабинет министров проверит платежки за отопление, которые получили жители Киева, после многочисленных жалоб на доначисления за прошлый отопительный период.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство будет проверять платежки за отопление в Киеве

По словам Свириденко, проверкой будет заниматься вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

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Правительство планирует установить, по каким адресам были выставлены платежки и соответствовали ли начисления фактическому объему полученных услуг.

Премьер подчеркнула, что действующее законодательство не позволяет выставлять счета за услуги, которые не были предоставлены полностью.

— Если не предоставлялась услуга в полном объеме, соответствующие платежки не должны и не могут быть выставлены людям. Поэтому мы сейчас с этим вопросом будем заниматься, — заявила Свириденко.

Ранее в Киевтеплоэнерго сообщили, что речь идет не о повторных счетах, а о доначислении за январь 2026 года после проведения автоматического перерасчета.

По данным предприятия, для большинства потребителей суммы были уменьшены в среднем почти на 40% из-за перебоев теплоснабжения и несоответствия параметров теплоносителя.

В предприятии объясняли, что в феврале начисления за январь не проводили из-за отсутствия механизма автоматического индивидуального перерасчета, а после принятия постановления Кабмина №683 в мае расчеты выполнили уже в межотопительный период.

Источник : Суспільне

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