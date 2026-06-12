Кабінет міністрів перевірить платіжки за опалення, які отримали жителі Києва після численних скарг на донарахування за минулий опалювальний період.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд перевірятиме платіжки за опалення у Києві

За словами Свириденко, перевіркою займатиметься віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

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Уряд планує встановити, за якими адресами були виставлені платіжки та чи відповідали нарахування фактичному обсягу отриманих послуг.

Прем’єрка наголосила, що чинне законодавство не дозволяє виставляти рахунки за послуги, які не були надані повністю.

— Якщо не надавалася послуга в повному обсязі, відповідні платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям. Тому ми зараз з цим питанням будемо займатися, — заявила Свириденко.

Раніше у Київтеплоенерго повідомили, що йдеться не про повторні рахунки, а про донарахування за січень 2026 року після проведення автоматичного перерахунку.

За даними підприємства, для більшості споживачів суми були зменшені в середньому майже на 40% через перебої теплопостачання та невідповідність параметрів теплоносія.

У підприємстві пояснювали, що в лютому нарахування за січень не проводили через відсутність механізму автоматичного індивідуального перерахунку, а після ухвалення постанови Кабміну №683 у травні розрахунки виконали вже в міжопалювальний період.

Джерело : Суспільне

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