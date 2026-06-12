Росія вперше здійснила бойовий пуск новітньої балістичної ракети Орєшнік під час удару по Україні вранці 21 листопада 2024 року, застосувавши зброю по місту Дніпро.

У ніч на 9 січня 2026 року Росія атакувала Львівську область ракетою Орєшнік.

24 травня РФ запустила ще два Орєшніка, один із яких влучив у Білій Церкві, а інший – впав на тимчасово окупованій території Донецької області.

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Провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова, авіаексперт Валерій Романенко пояснив, які характеристики ракети Орєшнік, що про неї відомо, якими можуть бути наслідки ураження.

Ракета Орєшнік: технічні характеристики

– Власне, ракета Орєшнік запускається з мобільної пускової установки. На пусковій установці перебуває лише одна така ракета. Комплекс називається 15П771, ракета – Р-28. Загалом швидкісні характеристики стандартні для балістичної ракети. Швидкість в режимі польоту може сягати 28 тис. км на годину. Тобто 28 М. А під час підльоту вона вже сягає 10 М, – розповів експерт.

Ракета має бойову частину, яка розділена на шість окремих індивідуальних блоків наведення. На термінальному відрізку вони розділяються і здатні уразити шість окремих цілей, пояснив Валерій Романенко.

– Вони входили в атмосферу. Дуже яскраво – це називають снопами. І те, що вони входили, якраз бачили в Дніпрі, – звернув увагу він.

За його словами, це жодним чином не високоточна зброя, адже відхилення від цілі може становити до 50 м.

На думку Валерія Романенка, Орєшнік – це просто попередження про те, що Росія готова застосувати ракети такого класу, проти яких європейські країни практично не мають систем, здатних їх збити.

– Тому Німеччина зараз взяла на озброєння системи, закупила в Ізраїлі щит Давіда та Arrow, які здатні боротися з такого типу ракетами, – наголосив він.

Ракета Орєшнік з ядерним спорядженням: якими будуть наслідки

Валерій Романенко розповів, якими можуть бути наслідки ураження, якщо застосувати ракету Орєшнік з ядерним спорядженням.

– Це буде радіоактивне забруднення. Довготривалий наслідок на величезних територіях, залежно від рози вітрів у момент вибуху. Радіоактивне забруднення можна понести і на Росію, і на Білорусь, і на Туреччину, і на Європу. Я не думаю, що росіяни дозволять собі таке, – припустив він.

За його словами, найближчий стандарт для таких індивідуальних боєголовок – це 150 кілотонн.

Для порівняння, скинута на Хіросиму бомба у 1945 році мала 20 кілотонн. Тоді було знищено практично ціле місто в Японії.

– Шість боєголовок розкидані в радіусі кілька десятків км, може бути, якщо там індивідуально наведені та на максимальну дальність. Тобто розміром з пів Дніпропетровської області може бути радіоактивне забруднення в початковий момент. Це зброя середньої дальності, загалом ракетно-ядерної війни. Якщо таку зброю застосують по Європі – це серйозно буде Третя світова війна, – наголосив авіаексперт.

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