На Юге Украины наступательные возможности российских войск уменьшились вдвое после ударов Сил обороны по вражеской логистике.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

Волошин об ударах Сил обороны по логистике РФ

По словам Волошина, удары Сил обороны по логистическим маршрутам РФ очень сильно влияют на то, насколько обеспечены и готовы для выполнения задач российские войска.

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Он уточнил, что в первую очередь речь идет о том, что уменьшается количество штурмовых действий.

– Можем это наблюдать, потому что 3-5 дней назад мы говорили о количестве штурмовых действий – больше 50. За прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий, – утверждает он.

В то же время Волошин признал, что количество ударов дронами и артиллерийских обстрелов не уменьшается.

Кроме того, российские войска стали чаще применять авиацию из-за проблем с логистикой и пытаются заменить определенные виды вооружения другими. К примеру, если уменьшилась артиллерия, то увеличилось количество применений корректированных авиационных бомб.

Как утверждает Волошин, уменьшение боевой активности России может быть связано с накоплением сил и средств, ударами по логистике на Юге. Речь идет не только о мостах на Чонгаре, но и Северо-Крымском канале.

По его мнению, важен контроль за автодорогой Р-208, которую войска РФ называют Новороссия. По словам спикера, РФ начала менять штурмовую группировку, которая находится на Гуляйпольском направлении.

Как уточнил Волошин, самые активные участки фронта – это юго-западнее Гуляйполя, где расположены населенные пункты Чаривное, Зализничное, Гуляйпольское, а также в направлении Верхней Терсы и Омельника.

По его словам, достаточно активный участок фронта наблюдается и севернее Гуляйполя, в частности в Доброполье, Варваровке и Прилуках, где Россия пытается двигаться в направлении Терноватого.

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