Штурмы РФ на Юге сократились вдвое из-за ударов ВСУ по логистике — Волошин
- Удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам РФ на Юге, в частности по мостам в Чонгаре и трассе Р-208, привели к уменьшению количества вражеских штурмов вдвое.
- В то же время войска РФ компенсируют проблемы со снабжением и артиллерией благодаря более активному применению авиации, КАБов и ротации сил на Гуляйпольском направлении.
На Юге Украины наступательные возможности российских войск уменьшились вдвое после ударов Сил обороны по вражеской логистике.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.
Волошин об ударах Сил обороны по логистике РФ
По словам Волошина, удары Сил обороны по логистическим маршрутам РФ очень сильно влияют на то, насколько обеспечены и готовы для выполнения задач российские войска.
Он уточнил, что в первую очередь речь идет о том, что уменьшается количество штурмовых действий.
– Можем это наблюдать, потому что 3-5 дней назад мы говорили о количестве штурмовых действий – больше 50. За прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий, – утверждает он.
В то же время Волошин признал, что количество ударов дронами и артиллерийских обстрелов не уменьшается.
Кроме того, российские войска стали чаще применять авиацию из-за проблем с логистикой и пытаются заменить определенные виды вооружения другими. К примеру, если уменьшилась артиллерия, то увеличилось количество применений корректированных авиационных бомб.
Как утверждает Волошин, уменьшение боевой активности России может быть связано с накоплением сил и средств, ударами по логистике на Юге. Речь идет не только о мостах на Чонгаре, но и Северо-Крымском канале.
По его мнению, важен контроль за автодорогой Р-208, которую войска РФ называют Новороссия. По словам спикера, РФ начала менять штурмовую группировку, которая находится на Гуляйпольском направлении.
Как уточнил Волошин, самые активные участки фронта – это юго-западнее Гуляйполя, где расположены населенные пункты Чаривное, Зализничное, Гуляйпольское, а также в направлении Верхней Терсы и Омельника.
По его словам, достаточно активный участок фронта наблюдается и севернее Гуляйполя, в частности в Доброполье, Варваровке и Прилуках, где Россия пытается двигаться в направлении Терноватого.