На Півдні України наступальні можливості російських військ зменшилися вдвічі після ударів Сил оборони по ворожій логістиці.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини.

Волошин про удари Сил оборони по логістиці РФ

За словами Волошина, удари Сил оборони по логістичних маршрутах РФ дуже сильно впливають на те, наскільки забезпечені та готові для виконання завдань російські війська.

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Він уточнив, що першочергово йдеться про те, що зменшується кількість штурмових дій.

– Можемо це спостерігати, тому що 3-5 днів тому ми говорили про кількість штурмових дій – більше 50. За минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій, – стверджує він.

Водночас Волошин визнав, що кількість ударів дронами та артилерійських обстрілів не зменшується.

Крім цього, російські війська почали частіше застосовувати авіацію через проблеми з логістикою та намагаються замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, якщо зменшилась артилерія, то збільшилась кількість застосувань коригованих авіаційних бомб.

Як стверджує Волошин, зменшення бойової активності Росії може бути пов’язане з накопиченням сил і засобів, ударами по логістиці на Півдні. Йдеться не лише про мости на Чонгарі, а й на Північно-Кримському каналі.

На його думку, важливим є контроль за автодорогою Р-208, яку війська РФ називають Новоросія. За словами речника, РФ почала змінювати штурмове угруповання, яке перебуває на Гуляйпільському напрямку.

Як уточнив Волошин, найактивніші ділянки фронту – це на південний захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське, а також у напрямку Верхньої Терси та Омельника.

За його словами, доволі активна ділянка фронту спостерігається і на північ від Гуляйполя, зокрема у Добропіллі, Варварівці та Прилуках, де Росія намагається рухатися в напрямку Тернуватого.

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