У неділю, 14 червня, обмеження споживання електроенергії не плануються по всій Україні.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Укренерго не вимикатиме світло у неділю

– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають перенести енергоємні процеси на період із 10:00 до 17:00.

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У вечірні години (із 18:00 до 22:00) просять обмежити використання потужних приладів.

Нагадаємо, 13 червня о 14:30 на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після триденного блекауту.

Наразі станція знову отримує живлення через повітряну лінію електропередачі напругою 330 кВ, яка забезпечує її власні потреби.

Від початку російської окупації це вже 19-й випадок повного або часткового знеструмлення ЗАЕС. З початку 2026 року такий інцидент стався вже всьоме.

10 червня близько 21:00 тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вкотре залишилася без зовнішнього електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури.

Відключення сталося на тлі вразливості енергомережі та недостатньої кількості резервних ліній живлення.

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