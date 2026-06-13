В Україні ініціюють створення міжвідомчої робочої групи для підготовки єдиного комплексного закону про спеціальний правовий статус та регулювання діяльності на прифронтових територіях.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов після координаційної наради за участі прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, урядовців та народних депутатів.

Для прифронтових територій готують окремий закон: що відомо

За словами Буданова, нині на лінії вогню у 10 областях України продовжують жити понад 6 мільйонів громадян.

Зараз дивляться

Він наголосив, що це люди, які попри постійні російські атаки, руйнування інфраструктури та складні умови залишаються у своїх громадах, працюють і підтримують функціонування регіонів.

За словами очільника ГУР, нинішні механізми підтримки вже не відповідають масштабам викликів, з якими стикаються прифронтові області.

Які проблеми мають вирішити нові правила

Під час наради учасники обговорили низку проблем, які потребують окремого регулювання.

Зокрема, йшлося про:

захист об’єктів енергетичної інфраструктури;

дефіцит місцевих бюджетів;

нерівність у виплатах для внутрішньо переміщених осіб;

відсутність додаткових безпекових гарантій для медиків, освітян та комунальників, які працюють під обстрілами.

Буданов наголосив, що умови життя та роботи на прифронтових територіях суттєво відрізняються від ситуації у тилових регіонах, тому тимчасові рішення більше не можуть забезпечити ефективну підтримку.

У межах ініціативи планують створити міжвідомчу робочу групу, яка має оперативно напрацювати законодавчі зміни та визначити нові правила функціонування таких територій.

— Люди, які живуть так близько до лінії фронту, повинні мати абсолютну підтримку держави, — наголосив Буданов.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що у травні 2026 року українські сили відновили контроль або ліквідували російські підрозділи приблизно на 250 кв. км території, тоді як російська армія за цей період просунулась приблизно на 130 кв. км.

В ISW зазначили, що нинішня ситуація на фронті відрізняється від попередніх місяців через уповільнення темпів російського наступу та активізацію локальних контрдій Сил оборони України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.