Прогноз погоды в Украине на 10 дней показывает, что в ближайшие дни в большинстве областей сохранятся нестабильные погодные условия с кратковременными дождями, грозами и порывами ветра из-за прохождения нескольких атмосферных фронтов, самый активный из которых 13 июня охватит Левобережье и Крым.

Всю неделю в Украине будет сохраняться переменная облачность.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Наталья Птуха.

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Какой будет погода в Украине на 10 дней

Наталья Птуха отметила, что погода в Украине на выходные будет обусловлена атмосферным фронтом, пришедшим из Западной Европы.

– И наиболее активным он будет 13 июня днем на Левобережье и в Крыму. Сейчас мы видим, как он проявляется у нас в столице и, соответственно, в Северных, Центральных, Южных областях, – рассказала синоптик.

Она пояснила, что за этим фронтом будет распространяться прохладная воздушная масса и влага с Запада и Северо-Запада.

– Поэтому прохлада будет ощущаться уже на большей части территории, кроме Юга и Востока. И давление, и влажность также будут подвергаться колебаниям, – сказала Птуха.

Эксперт добавила, что в воскресенье, 14 июня, и в понедельник, 15 июня, через территорию Украины будет проходить новый атмосферный фронт.

По словам синоптика, они будут чередоваться с кратковременным перерывом.

– То есть в дневные часы, во второй половине дня, во время интенсивного прогрева теплый воздух будет подниматься вверх и способствовать образованию кучево-дождевой облачности. Поэтому возможны локальные очаги дождей с грозой, но они уже не будут носить столь масштабный характер, как во время прохождения активного атмосферного фронта, – уточнила Наталья Птуха.

В ближайшие ночи, по словам синоптика, температура будет в пределах от +6…+15°С, а днем – от +17…+24°С, и только на юге и востоке ожидается +12…+19°С ночью, днем – +22…+29°С.

16 июня сохранится свежая воздушная масса, ночью – преимущественно без осадков. Днем – очередное образование конвективных локальных кучево-дождевых облаков.

– Поэтому стоит брать с собой зонт. Это будет преимущественно солнечная погода в течение дня, но на какой-то период, во второй половине дня, может пройти кратковременный дождь, – рассказала синоптик.

17 июня ожидается передышка на территории Украины: в большинстве регионов без осадков, и только на Востоке и Северо-Востоке страны кратковременные дожди и грозы.

– Опять же, такой летний характер погоды. Температура ночью немного повысится – +8…+15°С, днем те же +17…+24°С. На юге страны теплее, там днем +23…+28°С, – рассказала эксперт.

Однако во второй половине недели, 18 – 22 июня, по словам Птухи, наблюдается тенденция к постепенному повышению температурных показателей: ночью будет +10…+17°С, а днем – +18…+25°С.

На юге и западе страны в большинстве областей ночью +15…+22°С, днем +26…+33°С.

Предупреждение о метеорологических явлениях 13–15 июня

13 июня днем на Левобережье и в Крыму – грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с (I уровень опасности, желтый).

13-15 июня в Запорожской, 13 июня и в Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее Факты ICTV писали о том, накроет ли Украину волна жары в июне 2026 года.

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