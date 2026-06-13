Прогноз погоди в Україні на 10 днів демонструє, що найближчими днями в більшості областей збережуться нестійкі метеоумови з короткочасними дощами, грозами та поривами вітру через проходження кількох атмосферних фронтів, найактивніший із яких 13 червня охопить Лівобережжя та Крим.

Увесь тиждень в Україні зберігатиметься мінлива хмарність.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Наталя Птуха.

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Якою буде погода в Україні на 10 днів

Наталя Птуха зауважила, що погода в Україні на вихідні буде зумовлена атмосферним фронтом, що надійшов із Західної Європи.

– І найактивнішим він буде 13 червня вдень на Лівобережжі та в Криму. Зараз ми бачимо, як він проявляється у нас у столиці і, відповідно, по Північних, Центральних, Південних областях, – розповіла синоптикиня.

Вона пояснила, що за цим фронтом буде поширюватися прохолодна повітряна маса та волога із Заходу та Північного Заходу.

– Тому свіжість буде відчуватися вже на більшій частині території, крім Півдня та Сходу. І тиск та вологість також зазнаватимуть коливань, – сказала Птуха.

Експертка додала, що в неділю, 14 червня, та в понеділок, 15 червня, через територію України буде проходити новий атмосферний фронт.

За словами синоптикині, вони будуть чергуватися з короткочасною перервою.

– Тобто в денні години, у другій половині дня, під час інтенсивного прогріву тепле повітря буде підійматися вгору і сприяти утворенню купчасто-дощової хмарності. Тож можуть бути локальні осередки дощів з грозою, але вони вже не матимуть такого масштабного характеру, як під час проходження активного атмосферного фронту, – уточнила Наталя Птуха.

Найближчі ночі, за словами синоптикині, будуть в межах від +6…+15°С, а в день – від +17…+24°С, і лише на Півдні та Сході очікується +12…+19°С вночі, вдень – +22…+29°С.

16 червня утримуватиметься свіжа повітряна маса, вночі – переважно без опадів. Вдень – чергове утворення конвективних локальних купчасто-дощових хмар.

– Тому варто брати з собою парасольку. Це буде переважно сонячна погода впродовж дня, але на якийсь період, у другій половині дня, може відбутися короткочасний дощ, – розповіла синоптикиня.

17 червня очікується перепочинок на території України: у більшості регіонів без опадів, і лише на Сході та Північному Сході країни короткочасні дощі та грози.

– Знову ж таки, такий літній характер погоди. Температура вночі трошки підвищиться – +8…+15°С, вдень ті самі +17…+24°С. Південь країни тепліше, там вдень +23…+28°С, – розповіла експертка.

Однак у другій половині тижня, 18 – 22 червня, за словами Птухи, є тенденція до поступового підвищення температурних показників: вночі буде +10…+17°С, а вдень – +18…+25°С.

На Півдні та Заході країни в більшості областей вночі +15…+22°С, вдень +26+33°С.

Попередження про метеорологічні явища 13-15 червня

13 червня вдень на Лівобережжі та в Криму – грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

13-15 червня в Запорізькій, 13 червня й у Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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