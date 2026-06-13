Студенти українських університетів і коледжів із 1 вересня 2026 року отримуватимуть підвищені стипендії.

На ці потреби в Державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.

Про це йдеться на порталі Міністерства фінансів України.

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Підвищення стипендій з 1 вересня: що відомо

За даними відомства, у Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено збільшення видатків на академічні та іменні стипендії студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Загальний обсяг фінансування становитиме 6,6 млрд грн.

З 1 вересня 2026 року більшість стипендій для студентів зросте вдвічі.

Зокрема, мінімальна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти збільшиться з 2 тис. грн до 4 тис. грн на місяць, а підвищена академічна — з 2 910 грн до 5 820 грн.

Також удвічі зростуть виплати для отримувачів стипендій Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Стипендія Президента для студентів університетів становитиме 20 тис. грн на місяць, а для студентів коледжів — 15,2 тис. грн.

Підвищення торкнеться й студентів закладів фахової передвищої освіти (коледжів).

Мінімальна академічна стипендія для них зросте з 1 510 грн до 3 020 грн, а підвищена — з 2 197 грн до 4 394 грн.

У Міністерстві фінансів зазначають, що збільшення стипендій має на меті підтримку молоді, розвиток людського капіталу та створення додаткових стимулів для якісного навчання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2026 рік 3 грудня 2025 року.

Окрім виділених 6,6 млрд грн на підвищення академічних стипендій з вересня, у бюджеті також передбачено значне посилення фінансування освітньої сфери загалом.

Зокрема, на освіту закладено 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн до 2025 року), з яких 195,3 млрд грн спрямовано на оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників із урахуванням підвищення зарплат на 30% з 1 січня 2026 року.

Також передбачено 14,4 млрд грн на безкоштовне шкільне харчування для 3,5 млн учнів 1–11 класів, 2,1 млрд грн на закупівлю 14,1 млн підручників для учнів 4 і 9 класів, а ще 17 млрд грн — на інвестиційні освітні проєкти, зокрема облаштування харчоблоків, укриттів та закупівлю шкільних автобусів.

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