В мае в Украине зафиксировано самое высокое количество жертв среди гражданских лиц за последние четыре года.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

Жертвы среди гражданских в мае: что известно

Согласно ежемесячному докладу Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в мае 2026 года в Украине зафиксировано самое высокое количество жертв среди гражданских лиц за последние четыре года полномасштабного вторжения РФ.

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По данным миссии, в результате боевых действий в мае погибли по меньшей мере 274 гражданских лица, еще 1 763 получили ранения.

Общее количество пострадавших превысило 2 000 человек, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.

— Интенсификация боевых действий и все чаще применение мощного оружия в городских районах привели к большому количеству погибших и раненых гражданских лиц по всей стране, — отметила глава ММПЧ Даниэль Белль.

В миссии отметили, что ущерб гражданским не ограничивается прифронтовыми районами — удары фиксируются в городах по всей территории Украины, вдали от линии активных боевых действий.

Атаки с применением ракет и авиабомб в городских районах Украины неоднократно приводили к гибели и ранению десятков гражданских лиц.

В частности, 5 мая удар авиабомбами по промышленной зоне Запорожья спровоцировал гибель 12 человек и ранения еще 42 человек.

14 мая ракета попала в жилой дом в Киеве, в результате чего погибли 24 гражданских лица и еще по меньшей мере семеро получили ранения.

Отдельно отмечается, что вблизи фронта значительную часть жертв вызывают атаки беспилотников малого радиуса действия.

В мае из-за таких дронов погибли по меньшей мере 64 гражданских лица, еще 539 были ранены.

Показатели мая 2026 года, по данным миссии, повторяют тенденцию сезонного роста количества жертв в весенне-летний период, однако на более высоком уровне, чем в предыдущие годы.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявлял, что в результате российских атак в Украине еженедельно погибает от 70 до 100 мирных жителей.

По его словам, среди средств воздушного нападения наибольшую угрозу населению представляют дроны, баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.

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