Служба безопасности Украины совместно с ССО и ГУР поразила нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ.

Объект является ключевым узлом перевалки углеводородов и имеет стратегическое значение для российской энергетической инфраструктуры.

Атака на Таманьнефтегаз: что известно

Выполняя задачи президента Украины Владимира Зеленского, подразделения Центра специальных операций Альфа СБУ вместе с Силами специальных операций и ГУР МО Украины нанесли удары по нефтегазовому терминалу Таманьнефтегаз в Краснодарском крае РФ.

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Беспилотники поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера.

В результате атаки на Таманьнефтегаз на территории комплекса возникли пожары, в частности в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры.

Также сообщается о поражении позиций российской противовоздушной обороны, обеспечивавшей прикрытие объекта.

Таманьнефтегаз является одним из крупнейших на юге России комплексов по перевалке сжиженных углеводородов и играет немаловажную роль в логистике российского экспорта нефтепродуктов.

В СБУ отмечают, что нефтегазовый сектор РФ остается одним из ключевых источников финансирования войны против Украины, а полученные от него доходы направляются на производство ракет, дронов и боеприпасов.

В связи с этим удары по инфраструктуре врага носят системный характер и направлены на ослабление его военного потенциала.

Напомним, в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили цех подготовки и перекачки нефти вблизи населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.

На территории предприятия вспыхнул пожар.

Кроме того, были поражены пункты управления противника в районах Соледара Донецкой области и Верхней Криницы Запорожской области.

Также под удар попали вражеские пункты управления подразделений БпЛА в районах Хоромного Брянской области РФ, Верхней Криницы Запорожской области, Воскресенки Донецкой области и Новониколаевки Херсонской области.

Источник : СБУ

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