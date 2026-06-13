Служба безпеки України спільно з ССО та ГУР уразила нафтогазовий термінал Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

Об’єкт є ключовим вузлом перевалки вуглеводнів і має стратегічне значення для російської енергетичної інфраструктури.

Атака на Таманьнафтогаз: що відомо

Виконуючи завдання президента України Володимира Зеленського, підрозділи Центру спеціальних операцій Альфа СБУ разом із Силами спеціальних операцій та ГУР МО України завдали ударів по нафтогазовому терміналу Таманьнафтогаз у Краснодарському краї РФ.

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Безпілотники уразили п’ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку, а також два нафтоналивні стендери.

Унаслідок атаки на Таманьнафтогаз на території комплексу виникли пожежі, зокрема в районі стоянки вантажного транспорту та складської інфраструктури.

Також повідомляється про ураження позицій російської протиповітряної оборони, яка забезпечувала прикриття об’єкта.

Таманьнафтогаз є одним із найбільших на півдні Росії комплексів із перевалювання скраплених вуглеводнів і відіграє важливу роль у логістиці російського експорту нафтопродуктів.

У СБУ наголошують, що нафтогазовий сектор РФ залишається одним із ключових джерел фінансування війни проти України, а отримані від нього доходи спрямовуються на виробництво ракет, дронів і боєприпасів.

У зв’язку з цим удари по інфраструктурі ворога мають системний характер і спрямовані на послаблення його воєнного потенціалу.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України уразили цех підготовки та перекачування нафти поблизу населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ.

На території підприємтсва спалахнула пожежа.

Крім того, було уражено пункти управління противника у районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також під удар потрапили ворожі пункти управління підрозділів БпЛА у районах Хоромного Брянської області РФ, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки Донецької області та Новомиколаївки Херсонської області.

Джерело : СБУ

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