Враг продолжает атаковать дронами Запорожскую область. На этот раз российские войска попали FPV-дроном недалеко от остановки общественного транспорта. Погиб человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожскую область 14 июня: что известно

Вечером, 14 июня, российские войска совершили атаку на Запорожскую область.

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По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, российский FPV-дрон разорвался возле людей на остановке.

В результате удара погиб 44-летний мужчина.

Также ранения получил 17-летний юноша.

Напомним, 14 июня российские войска атаковали дронами поселок Кушугум Запорожской области.

В результате вражеского удара по легковым автомобилям были ранены три человека. В частности, пострадали мужчины в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.

Кроме того, FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области.

Погибла 73-летняя женщина.

Еще четыре человека получили ранения. Среди них женщины в возрасте 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

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