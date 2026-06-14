У понеділок, 15 червня, по всій Україні не планується застосування графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Укренерго не вимикатиме світло у понеділок

— Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується, — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають перенести активне енергоспоживання на денний час — з 10:00 до 16:00.

Зараз дивляться

У вечірні години (із 18:00 до 22:00) просять обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо, 13 червня, після 19-го блекауту, на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електроживлення.

Як зазначили в Енергоатомі, це вже сьомий випадок повного або часткового блекауту на станції від початку 2026 року.

За даними Енергоатому, кожна така втрата зовнішнього електроживлення створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.