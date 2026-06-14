Киев готовится к важным переговорам с международными партнерами на саммитах G7, Европейского Союза и НАТО.

Украина ожидает, что встречи завершатся конкретными решениями по усилению безопасности и поддержке в противодействии российской агрессии, отметил президент Владимир Зеленский.

Саммиты G7, ЕС и НАТО: заявление Зеленского

Как сообщил глава государства, только за эту неделю российские войска выпустили по Украине 1 920 беспилотников, 1 790 управляемых авиационных бомб и 17 ракет разных типов.

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На этом фоне Украина активизирует работу с международными партнерами по укреплению защиты от российского террора.

— Противодействия этим ударам должно стать больше. Готовимся к встречам с партнерами, чтобы усилить нашу защиту от этого российского террора. Впереди саммиты G7, ЕС и НАТО. И очень важно, чтобы эти переговоры завершились конкретными решениями. Ожидаем содержательных встреч с партнерами, — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, первоочередными потребностями Украины остается дополнительная поддержка систем противовоздушной обороны и развитие дальнобойных возможностей.

Также Киев рассчитывает на расширение сотрудничества с партнерами в рамках формата Drone Deals и дальнейшее усиление санкционного давления на Россию.

Он добавил, что только благодаря единству союзников, укреплению оборонных возможностей Украины и усилению давления на Россию можно добиться справедливого и продолжительного мира.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявлял, что Украина рассчитывает на новые решения для усиления противовоздушной обороны на саммите НАТО в Анкаре.

Он выразил надежду, что во время саммита лидеры подтвердят, что помощь Украине будет оставаться долгосрочной, стратегической и продолжит увеличиваться.

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