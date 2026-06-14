На польском пункте пропуска Медика напротив пункта пропуска (ПП) Шегини на выезде из Украины возможны задержки транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Ситуация на КПП Шегини – Медика: что известно

– Вниманию путешественников, которые планируют пересекать границу в пункте пропуска Шегини – Медика. С завтрашнего дня в польском пункте пропуска Медика начинаются ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Республику Польша (выезд из Украины), – говорится в сообщении.

Пограничники подчеркнули, что польская сторона утверждает, что автобусное сообщение не прекратится полностью.

Однако они призвали учесть, что оформление и пропуск автобусов будут производиться с задержками. Ориентировочно будут пропускать до восьми автобусов за 12 часов.

Сейчас смотрят

В ГПСУ напоминают, что Шегини – Медика является одним из самых загруженных пунктов пропуска на украинско-польской границе, который ежедневно обеспечивает значительный объем международных пассажирских перевозок автобусным и легковым транспортом.

Украинцы просят учитывать возможность задержки и выбирать альтернативные пункты пропуска для выезда.

Напомним, польская сторона согласилась на летний период отказаться от запланированного решения по приостановке оформления автобусов на КПП Шегини – Медика на въезд в Польшу, которое должно было быть введено из-за ремонтных работ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.