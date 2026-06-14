На польському пункті пропуску Медика навпроти пункту пропуску (ПП) Шегині на виїзді з України можливі затримки транспорту. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Ситуація на КПП Шегині – Медика: що відомо

– До уваги подорожніх, які планують перетинати кордон у пункті пропуску Шегині – Медика. Із завтрашнього дня у польському пункті пропуску Медика розпочинаються ремонтні роботи на смугах руху, призначених для оформлення автобусів на вʼїзд до Республіки Польща (виїзд з України), – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголосили, що польська сторона стверджує, що автобусне сполучення не припиниться повністю.

Однак вони закликали врахувати, що оформлення та пропуск автобусів здійснюватимуться зі затримками. Орієнтовно – пропускатимуть до восьми автобусів за 12 годин.

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У ДПСУ нагадують, що Шегині – Медика є одним із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, який щоденно забезпечує значний обсяг міжнародних пасажирських перевезень автобусним і легковим транспортом.

Українців просять враховувати можливість затримки та обирати альтернативні пункти пропуску для виїзду.

Нагадаємо, польська сторона погодилася на літній період відмовитися від запланованого рішення щодо призупинення оформлення автобусів на КПП Шегині – Медика на в’їзд до Польщі, яке мало бути запроваджене через ремонтні роботи.

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