РФ меняет логистику и схемы снабжения: Волошин о ситуации на Юге
- Российские войска на юге планируют сменить логистику и перевозить боеприпасы гражданскими автомобилями с прицепами.
- Для маскировки личный состав могут переодевать в гражданскую одежду или форму коммунальных служб.
- Оккупанты рассматривают возможность доставлять топливо водным транспортом через порты Бердянска и Скадовска.
Российские оккупационные войска на южном направлении изменяют подходы к логистике и поставкам из-за угрозы ударов по их инфраструктуре.
Волошин о ситуации на Юге
Для транспортировки боеприпасов враг рассматривает использование гражданских легковых автомобилей с прицепами, а также маскировку персонала под гражданских или работников коммунальных служб, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Єдиних новин.
По данным разведки, россияне намерены размещать большие склады боеприпасов на расстоянии более 200 км от линии фронта. Враг планирует создавать меньшие полевые склады с запасом вооружения и ракет на несколько суток.
Для доставки горюче-смазочных материалов оккупанты также рассматривают использование водного транспорта. В частности, речь идет о привлечении малых морских танкеров, наливных шаландов и барж через порты Бердянска и Скадовска.
Кроме того, личный состав враг планирует перевозить небольшими группами по второстепенным дорогам. Вместо больших автобусов или грузовиков для этого могут использовать легковой транспорт, что может усложнить обнаружение и поражение таких перемещений.
Напомним, в ночь на 11 июня украинские военные нанесли удар по мосту в Армянске и уничтожили почти полсотни российских грузовиков с боеприпасами и горючим.