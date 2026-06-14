Российские оккупационные войска на южном направлении изменяют подходы к логистике и поставкам из-за угрозы ударов по их инфраструктуре.

Волошин о ситуации на Юге

Для транспортировки боеприпасов враг рассматривает использование гражданских легковых автомобилей с прицепами, а также маскировку персонала под гражданских или работников коммунальных служб, сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире Єдиних новин.

По данным разведки, россияне намерены размещать большие склады боеприпасов на расстоянии более 200 км от линии фронта. Враг планирует создавать меньшие полевые склады с запасом вооружения и ракет на несколько суток.

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Для доставки горюче-смазочных материалов оккупанты также рассматривают использование водного транспорта. В частности, речь идет о привлечении малых морских танкеров, наливных шаландов и барж через порты Бердянска и Скадовска.

Кроме того, личный состав враг планирует перевозить небольшими группами по второстепенным дорогам. Вместо больших автобусов или грузовиков для этого могут использовать легковой транспорт, что может усложнить обнаружение и поражение таких перемещений.

Напомним, в ночь на 11 июня украинские военные нанесли удар по мосту в Армянске и уничтожили почти полсотни российских грузовиков с боеприпасами и горючим.

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