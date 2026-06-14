Російські окупаційні війська на південному напрямку змінють підходи до логістики та постачання через загрозу ударів по їхній інфраструктурі.

Волошин про ситуацію на Півдні

Для транспортування боєприпасів ворог розглядає використання цивільних легкових автомобілів із причепами, а також маскування персоналу під цивільних або працівників комунальних служб, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Єдиних новин.

За даними розвідки, росіяни мають намір розміщувати великі склади боєприпасів на відстані понад 200 кілометрів від лінії фронту. Від них планують створювати менші польові склади із запасом озброєння та ракет на кілька діб.

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Для доставки паливно-мастильних матеріалів окупанти також розглядають використання водного транспорту. Зокрема, йдеться про залучення малих морських танкерів, наливних шаланд і барж через порти Бердянська та Скадовська.

Крім того, особовий склад ворог планує перевозити невеликими групами другорядними дорогами. Замість великих автобусів або вантажівок для цього можуть використовувати легковий транспорт, що може ускладнити виявлення та ураження таких переміщень.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня українські військові завдали удару по мосту в Армянську та знищили майже пів сотні російських вантажівок із боєприпасами та пальним.

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