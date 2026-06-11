Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі повністю непридатний для руху транспорту.

Удар по Чонгарському мосту: Філатов розповів про наслідки

Через критичні пошкодження Чонгарського мосту російські окупанти змушені змінювати логістику та шукати альтернативні маршрути постачання через Крим, повідомив в етері Суспільне Студія командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Перун Філатов.

За його словами, наразі ним не рухається ані вантажний, ані легковий транспорт, а для відновлення переправи потрібні комплексні ремонтні роботи. Водночас ці шляхи також перебувають під контролем українських військових.

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Філатов зазначив, що окупанти вже облаштовують поруч понтонні переправи, а також змінили маршрути постачання й почали рухатися через Армянськ. Водночас, за його словами, українські військові повністю контролюють ситуацію.

– Сьогодні цей рух був повністю зупинений. Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чангарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили, — розповів військовий.

За словами Філатова, ці дії стали можливими завдяки спільному пункту управління, який Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла створив разом із 475-м штурмовим полком. Його назвали Епіцентр мультидоменних операцій.

В основі роботи пункту — відділ кіберрозвідки, який проводить поглиблене вивчення противника. Це, за словами Перуна, дає змогу отримувати інформацію зсередини та ухвалювати правильні рішення.

– Щодо Чонгарського мосту — рішення ухвалили, бо мали інформацію, що саме через нього ворог буде підвозити паливо. Від моменту рішення до виконання пройшло шість годин. Операцію по Армянському мосту ми спланували заздалегідь, адже передбачали, що цей шлях також використають. Тому діяли більш підготовлено, — пояснив Філатов.

Він додав, що такі дії мають як швидкий, так і довгостроковий ефект. Уже зараз РФ не може нормально забезпечувати свої підрозділи, а надалі буде змушена витрачати значні ресурси на відновлення логістичних маршрутів.

За словами командира, російським офіцерам на передовій доводиться дедалі більше зосереджуватися на питаннях постачання та пошуку способів його налагодження.

– Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим.

Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника, — сказав командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Нагадаємо, що безпілотники атакували міст у Чонгарі 7 червня і 9 червня, було пошкоджено мостове полотно, рух переправою перекривали.

Вчора голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Чонгарський міст знищено.

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