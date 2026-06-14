Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате атаки российской армии на гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Беленькое 14 июня: что известно

Российские войска совершили атаку на Беленькое 14 июня около 16:00.

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В результате атаки на Беленькое погибла 73-летняя женщина.

Еще четыре человека получили ранения.

В частности, среди пострадавших женщины в возрасте 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.

Напомним, 14 июня российская армия ударила беспилотниками по легковым автомобилям в поселке Кушугум Запорожской области.

В результате удара ранений получили двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.

Фото: Иван Федоров

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