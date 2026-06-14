Враг попал FPV-дроном по автомобилю в селе Беленькое Запорожской области: есть погибшие и раненые
Один человек погиб и еще четыре получили ранения в результате атаки российской армии на гражданский автомобиль в селе Беленькое Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Беленькое 14 июня: что известно
Российские войска совершили атаку на Беленькое 14 июня около 16:00.
Враг попал FPV-дроном по автомобилю.
В результате атаки на Беленькое погибла 73-летняя женщина.
Еще четыре человека получили ранения.
В частности, среди пострадавших женщины в возрасте 73, 74 и 68 лет, а также 74-летний мужчина.
Напомним, 14 июня российская армия ударила беспилотниками по легковым автомобилям в поселке Кушугум Запорожской области.
В результате удара ранений получили двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет, а также 55-летняя женщина.
Фото: Иван Федоров