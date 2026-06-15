У вівторок, 16 червня, по всій Україні не планується застосування графіків відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Укренерго не вимикатиме світло у вівторок

— Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не планується, — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають перенести активне енергоспоживання на денний час — з 10:00 до 16:00.

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У вечірні години (із 18:00 до 22:00) просять обмежити використання потужних електроприладів.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 червня російська атака спричинила аварійні відключення електроенергії у Києві. Через пошкодження ліній електропередачі без світла залишилися понад 140 тисяч родин у північній частині столиці.

За даними ДТЕК, енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для 105 тисяч споживачів. Водночас близько 35 тис. родин станом на зараз ще залишаються без електрики.

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