Кабінет міністрів затвердив нову систему грошового забезпечення військовослужбовців і спецпризначенців, яка передбачає додаткові виплати за службу на різних напрямках, бонуси за бойові операції та максимальний рівень виплат до 460 тис. грн на місяць.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №768.

Нові виплати для військових: що відомо

Уряд запустив дворічний експериментальний проєкт, який застосовуватиметься з 1 червня 2026 року.

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Розмір додаткових виплат залежатиме від умов служби та характеру виконуваних завдань.

Зокрема передбачено:

безпосередня участь у бойових діях — до 100 тис. грн додаткової винагороди щомісяця;

служба на першій лінії (до взводного опорного пункту) — 170 тис. грн;

служба на другій лінії (до ротного опорного пункту) — 70 тис. грн;

робота на пунктах управління бойових підрозділів — 50 тис. грн;

інструктори на тилових посадах — від 15 до 30 тис. грн;

інші тилові посади — 10 тис. грн.

Окремо уряд затвердив систему бойових бонусів.

За штурмові дії або відновлення власних позицій військовим передбачені виплати у розмірі 20 тис. грн за добу. За захоплення позицій противника — 40 тис. грн за добу.

Також встановлена виплата у 100 тис. грн за взяття російського військового в полон — кошти розподілятимуть між усіма учасниками операції.

За знищення противника у стрілецькому або рукопашному бою передбачена доплата 15 тис. грн за наявності відеопідтвердження.

Водночас сумарний розмір виплат одному військовослужбовцю не може перевищувати 460 тис. грн на місяць.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що уряд готує реформу підвищення виплат військовим, яка також має передбачати більш конкретні терміни проходження служби.

За її словами, Міноборони працює над механізмом, який потребуватиме значних бюджетних ресурсів, тому уряд паралельно шукає джерела фінансування для забезпечення стабільності виплат у наступні роки.

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