Украина получила от Нидерландов корабль для усиления боевого флота – Йеттен
Украина получит от Нидерландов новый корабль, который усугубит ВМС Украины.
Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в четверг.
Корабль для Украины: что известно
Глава нидерландского правительства отметил, что в настоящее время этот корабль находится в гавани города Флиссинген, который он и Зеленский позже посетят вместе.
– Он станет частью украинского флота. Так мы помогаем не только Украине, но и всему европейскому континенту, сказал Эттен.
Премьер подчеркнул, что украинцы делают все, чтобы победить и пожелал Украине успехов.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Нидерланды серьезно помогают нашей стране не только с ПВО, но и с другими потребностями – от боевой авиации и до критически важной политической поддержки, а также с финансами.
– Мы договорились работать вместе для развития и защиты энергетики в Украине, в частности, децентрализованной. Есть первый драфт совместного документа для наших действий, – подытожил он.
Напомним, Украина и Нидерланды подписали долгосрочное оборонное соглашение.