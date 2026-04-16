Украина получит от Нидерландов новый корабль, который усугубит ВМС Украины.

Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в четверг.

Корабль для Украины: что известно

Сейчас смотрят

Глава нидерландского правительства отметил, что в настоящее время этот корабль находится в гавани города Флиссинген, который он и Зеленский позже посетят вместе.

– Он станет частью украинского флота. Так мы помогаем не только Украине, но и всему европейскому континенту, сказал Эттен.

Премьер подчеркнул, что украинцы делают все, чтобы победить и пожелал Украине успехов.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Нидерланды серьезно помогают нашей стране не только с ПВО, но и с другими потребностями – от боевой авиации и до критически важной политической поддержки, а также с финансами.

– Мы договорились работать вместе для развития и защиты энергетики в Украине, в частности, децентрализованной. Есть первый драфт совместного документа для наших действий, – подытожил он.

Напомним, Украина и Нидерланды подписали долгосрочное оборонное соглашение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.