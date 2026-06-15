Військово-морські Сили ЗСУ отримали від Королівства Нідерланди ще один протимінний корабель — шукач мін класу Alkmaar.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

ВМС України отримали корабель Генічеськ: що відомо

Передача відбулася у межах Коаліції морських спроможностей, яка підтримує розвиток українського військового флоту.

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Під час офіційної церемонії на кораблі підняли прапор Військово-морських Сил України. У заході взяли участь командувачі ВМС Нідерландів, Бельгії, Румунії, Литви та Латвії.

Новий корабель отримав назву Генічеськ — на честь однойменного українського рейдового тральщика, який загинув під час виконання бойового завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу.

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа зазначив, що корабель посилить можливості України у протимінній боротьбі — пошуку, виявленні та знешкодженні морських мін.

— Подякував нідерландському екіпажу за службу, турботу про корабель і утримання його в чудовому стані. Запевнив, що з українським екіпажем він й надалі гідно виконуватиме завдання і сприятиме безпеці в Чорному морі й, в разі необхідності, за його межами, – заявив Неїжпапа.

За його словами, після передачі Генічеська у складі українського флоту вже п’ять протимінних кораблів.

Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу Sandown — Черкаси та Чернігів, а Бельгія і Нідерланди — кораблі класу Alkmaar Мелітополь та Маріуполь.

Про передачу цього корабля стало відомо ще навесні під час візиту президента Володимира Зеленського до Нідерландів.

Тоді президент разом із прем’єр-міністром Робом Єттеном відвідав українських військових, які проходили навчання на кораблі класу Alkmaar.

Зеленський повідомляв, що Нідерланди повністю підготують екіпаж перед передачею судна Україні, а сам корабель отримає назву Генічеськ.

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