Массированный российский удар по Украине в ночь на 15 июня не является случайным, а связан с днем рождения американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Киево-Печерской лавры, которая была повреждена в результате российского обстрела столицы.

Зеленский об обстреле Украины 15 мая

В Киево-Печерскую лавру Зеленский прибыл вместе с премьер-министром Юлией Свириденко.

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По словам главы государства, кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что он сначала поздравит Трампа с днем рождения, а затем нанесет массированный удар по Украине.

— Поэтому он (Путин, — Ред.) как всегда цинично сначала поздравил президента США, а после этого абсолютно цинично нанес массированный удар по Украине. Я думаю, это не случайно, — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина знала, что россияне накапливают ракеты. Оккупанты планировали обстрел, но не до поздравления Трампа с днем рождения.

— Они не только собирали ракеты, но и ждали, чтобы не сделать это до поздравления Трампа с днем рождения, — заявил Владимир Зеленский.

Президент также заверил, что Россия получит ответ на сегодняшний массированный обстрел Украины.

Так, на вопрос журналиста о том, что бы президент сказал Путину после ночной атаки, Зеленский ответил: А мы еще скажем.

Что касается Киево-Печерской лавры, то президент подчеркнул, что будет проведена экспертиза последствий атаки и все отремонтируют.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Воздушные силы ВСУ зафиксировали 681 средство воздушного нападения. Зафиксированы удары и разрушения в Киеве, Киевской области, Сумах и Харькове, а также в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. К сожалению, есть погибшие и десятки раненых.

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