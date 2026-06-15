Масований російський удар по Україні в ніч на 15 червня не випадковий, а пов’язаний із днем народження американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідин Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу столиці.

Зеленський про обстріл України 15 травня

До Києво-Печерської лаври Зеленський прибув разом із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

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За словами очільника держави, кремлівський диктатор Володимир Путін розраховував на те, що він спочатку привітає Трампа з днем народження, а потім завдасть масованого удару по Україні.

— Тому він (Путін, — Ред.), як завжди, цинічно спочатку привітав президента США і після цього абсолютно цинічно завдав масованого удару по Україні. Я думаю, це не випадково, — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна знала, що росіяни накопичують ракети. Окупанти планували обстріл, але не до привітання Трампа з днем народження.

— Вони не тільки збирали ракети, а й чекали, щоб не зробити це до привітання Трампа з днем народження, — заявив Володимир Зеленський.

Президент також запевнив, що Росія отримає відповідь на сьогоднішній масований обстріл України.

Так, на запитання журналіста, що б президент сказав Путіну після нічної атаки, Зеленський відповів: А ми ще скажемо.

Щодо Києво-Печерської лаври, то президент наголосив, що буде проведена експертиза наслідків атаки та все відремонтують.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Повітряні сили ЗСУ зафіксували 681 засіб повітряного нападу. Є прильоти та руйнування в Києві, Київській області, у Сумах та Харкові, також на Дніпропетровщині, Миколаївщині й Черкащині. На жаль, є загиблі та десятки поранених.

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