По Києво-Печерській лаврі було два прицільні удари. Ворог атакував Успенський собор та башту Кущника. СБУ встановила, що удар по Києво-Печерській лаврі завдано дроном Герань-2 — російською версією іранського Шахеда.

Про це Фактам ICTV заявив гендиректор Києво-Печерської лаври Максим Остапенко.

Удар по Києво-Печерській лаврі

За словами Максима Остапенка, вночі близько 01:30 пролунав вибух — російський дрон влучив у верхню частину Успенського собору.

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Водночас, ймовірно, був і другий вибух. Наразі вивчаються відеозаписи з камер спостереження.

— Тобто вибух був із затримкою або, можливо, розлилася якась горюча суміш, яка й спричинила дуже сильну пожежу. Наразі 800 квадратних метрів покриття собору пошкоджено, — розповів Максим Остапенко.

За його інформацією, вибухами пошкоджено декілька споруд і музеїв, які розташовані поруч із собором, зокрема Національна скарбниця та Музей друкарства.

Водночас Максим Остапенко зауважує, що близько 05:00 був другий приліт по Києво-Печерській лаврі. Російський дрон вдарив у 300-річну башту Кущника та будівлю Мистецького арсеналу, де сталася пожежа.

— Тобто ми маємо абсолютно свідомі, цілеспрямовані удари по об’єктах всесвітньої культурної спадщини. Хотів би нагадати, що Києво-Печерська лавра належить до об’єктів всесвітньої спадщини, і це виклик всьому світовому суспільству і показник того, що Росія веде абсолютно варварську війну і не шанує жодні людські і християнські цінності, — зауважив гендиректор Києво-Печерської лаври.

Пошкодження в Успенському соборі

За словами Максима Остапенка, завдяки оперативним діям рятувальників вдалося локалізувати пожежу в соборі. Бо якби вогонь продовжив вирувати, тоді були б пошкоджені склепіння, і споруда завалилася б всередину.

Зараз фіксується сильне задимлення. Є пошкодження окремих елементів розпису.

— Вогонь всередину не потрапив. У хвилини після займання нам вдалося евакуювати всі культурні цінності і експонати. Це предмети 16, 17 і 18 століть, — наголосив Максим Остапенко.

Також дрон пошкодив башту Івана Кущника (візантійський чернець, святий, — Ред). Ця башта (кінець 17 — початок 18 ст.) є частиною фортифікацій Києво-Печерської лаври. У 2024 році закінчили реставрацію покрівлі башти.

Наразі важко прогнозувати, скільки часу знадобиться на відновлення Успенського собору. Проте гендиректор впевнений, що ініціатива зможе об’єднати та залучити багатьох людей.

Мета Росії

На думку гендиректора, мета РФ — показати, що її не цікавлять жодні людські цінності, жодні музейні об’єкти, жодні святині. Росія на шляху до своєї мети буде знищувати все — так вона робила століттями, наголосив Максим Остапенко.

— Я хотів би нагадати, що саме за наказами з Москви у 1941 році Успенський собор замінували та підірвали. А відбудувати вдалося лише в 2000 році після набуття Україною незалежності. Тому Успенський собор – це певний символ, як птах Фенікс, який постійно відроджується вже не один раз. Але, на жаль, кожного разу його намагаються знищити, — сказав Максим Остапенко.

За його словами, під час пожежі була загроза для унікального 25-метрового іконостасу, який є точною копією іконостасу 18 століття.

Знищені пам’ятки культури

За словами гендиректора Києво-Печерської лаври, на сьогодні в Україні внаслідок війни пошкоджено або знищено близько 1 700 об’єктів культурної та духовної спадщини.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що лавру атакували два російські дрони: Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані лавра та Мистецький Арсенал.

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