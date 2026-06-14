В воскресенье, 14 июня, глава нашего государства Владимир Зеленский провел телефон с президентом США Дональд Трампом.

Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня разговаривали по телефону, о чем сообщил в Telegram.

— Только что провел чудесный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Я поздравил президента Трампа с днем ​​рождения, и мы достаточно подробно обсудили многие ключевые вещи, среди которых, конечно, мир. Я пожелал президенту Трампа успехов, прежде всего, в его усилиях по завершению войны России против Украины, — рассказал Зеленский.

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В то же время глава государства подчеркнул, что самое главное, что американское общество полностью поддерживает стремление украинцев к достойному миру – поддерживает нас в защите от российской войны.

– И абсолютно правильные слова президента Трампа сегодня были, в частности, о нашем Крыме: именно с захвата Крыма Россией все началось и что если бы тогда было сильное лидерство, то всей войны просто не было бы, – заметил он.

Кроме того, глава нашего государства поблагодарил Трампа за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине.

— И важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin’ов до Patriot’ов, — написал глава нашего государства в Telegram.

Как сообщил Зеленский, он обсудил с Трампом то, что может помочь приблизить мир сейчас, и проинформировал президента США о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция.

– Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите G7. У нас есть некоторые хорошие идеи, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизнь, – отметил он.

В свою очередь советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что разговор между лидерами продолжался 30-35 минут.

— Разговор получился достаточно содержательный — обо всем: от поздравления с днем ​​рождения до дипломатии и войны/мира, — рассказал Литвин.

Напомним, что перед этим телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 февраля 2026 года. В звонке также принимали участие представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В тоже время 15–17 июня 2026 года пройдет саммит G7.

Трамп должен прибыть во Францию ​​в понедельник. В тот же вечер он проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

16 июня глава Белого дома примет участие в рабочей сессии лидеров G7. К ней также присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

Источник : Укрінформ

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