Саміт Великої сімки (G7) у Франції приніс важливі результати для України, особливо додаткове посилення протиповітряної оборони. Згодом відбудуться нові кроки для тиску на Росію за війну та заради миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про підсумки саміту G7 для України

– Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, заради миру. Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості, – заявив він.

За словами Зеленського, важливо, що є спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.

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На думку президента, глобальна єдність навколо України реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну повномасштабну агресію.

Володимир Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні.

МЗС про підсумки саміту G7 для України

Підсумки саміту Великої сімки (G7) у Франції є важливими та свідчать про підтримку, яку українська сторона високо цінує, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Окрему увагу він звернув на позитивну зміну тону та оцінок, а також їхню тіснішу узгодженість між Україною та союзниками по G7. Очільник МЗС привітав таку єдність та силу.

– G7 вкотре доводить, що найсильніші демократії світу об’єднані з Україною та віддані відновленню всебічного, справедливого та тривалого миру для України. Це важливий сигнал підтримки. Ми також щиро вдячні за готовність вжити конкретних кроків для зміцнення обороноздатності України, ППО та енергостійкості, а також посилення санкцій проти Росії, – наголосив він.

Сибіга зазначив, що Росія не виявляє бажання брати участь у добросовісній дипломатії, але наявні важелі впливу необхідно використати, щоб нарешті змусити її до переговорів.

У спільній заяві учасників саміту G7 йдеться, що лідери країн Великої сімки підтвердили намір наростити військову підтримку України, зокрема передаючи додаткові системи ППО, ракети-перехоплювачі та далекобійне озброєння.

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