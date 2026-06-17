Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні може відбутися ще одна зустріч із американським президентом Дональдом Трампом.

Про це очільник держави сказав журналістам на полях саміту G7.

Зустріч Зеленського із Трампом

— Я думаю, завтра ще зустрінемося з президентом (Дональдом Трампом, — Ред.). Наші команди впродовж доби зустрінуться на різних рівнях. Є багато технічних важливих зустрічей, — сказав Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що на полях саміту Великої сімки окремо переговорив з Трампом. Тоді президенти обговорили надання Україні ліцензій на виробництво антибалістичних ракет. За словами Зеленського, сторони домовилися про подальшу роботу команд у цьому напрямі.

Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки першої зустрічі у форматі G7 на полях саміту у Франції. За його словами, для України пріоритетами лишаються: збільшення кількості ракет протиповітряної оборони та надання ліцензій на їхнє виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію.

Також на полях саміту Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Сторони говорили про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних ударів по цілях у Росії.

Нагадаємо, вранці 16 червня Зеленський прибув до місця проведення саміту Великої сімки (G7) в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело : Суспільне

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