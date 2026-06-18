Протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень. Противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9921 дрон-камікадзе та здійснив 2958 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Україну

З вечора РФ атакувала Україну сімома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 239 ударними дронами типу Shahed.

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Протиповітряною обороною збито та подавлено 216 цілей: чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих безпілотників.

Нічні вибухи в Києві та області

Вночі у Києві та області лунала повітряна тривога через загрозу ударів балістикою та дронами.

На Київщині у Вишгородському районі вибухами пошкоджено приміщення ангару, а у Бориспільському районі пошкодження зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства.

На місцях працюють екстрені служби.

Вночі на підступах до Київщини сили ППО знищили щонайменше 30 ворожих дронів.

Атака на Московський НПЗ

Вночі лунали вибухи у Москві. Українські дрони знову атакували Московський НПЗ, який знаходиться за 15 км від Кремля.

Служба безпеки та Сили спеціальних операцій України підтвердили влучання дронів у потужності Московського НПЗ. Фіксуються щонайменше чотири осередки пожежі. Небо над Москвою затягнуло чорним густим димом.

Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Московський НПЗ також забезпечує пальним і російську армію.

Обстріл Полтавщини

Вночі росіяни обстріляли два райони Полтавської області. Під удар потрапили промислове та приватне підприємства у Полтавському районі. Пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина із травмами у лікарні.

Також російські дрони влучили у приватний будинок та обʼєкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. Бригади АТ Полтаваобленерго працюють над відновленням електропостачання.

У Миргородському районі унаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено склад. Минулося без постраждалих.

Обстріл Словʼянська

Вночі росіяни вдарили по Словʼянську двома авіабомбами ФАБ-250. Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях. Пошкоджено і знищено щонайменше 35 приватних будинків, магазини, СТО, вісім автівок, господарчі споруди.

На щастя, минулося без постраждалих.

Атака на Ростовську область

Вночі вибухи лунали в Ростовській області РФ. За даними моніторингових каналів, дрони атакували нафтобазу в Гуково.

Також зафіксовано два займання на комерційних об’єктах і пошкодження тепловоза.

Офіційної інформації щодо обсягів зберігання пального на атакованій нафтобазі немає. Проте супутникові знімки свідчать, що на території об’єкта розміщені щонайменше вісім резервуарів для нафтопродуктів. Крім того, до бази підведені залізничні колії, що можуть використовуватися для транспортування пального.

Удар по мосту через Північно-Кримський канал

Сили оборони України вдарили по залізничному мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. Російські окупанти використовують міст для провезення вантажів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 576-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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