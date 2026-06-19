Європейський Союз уперше від початку повномасштабної війни ухвалив рішення продовжити санкції проти Росії одразу на 12 місяців замість звичного піврічного терміну.

Про це повідомляє Європейська правда.

Санкції ЄС проти Росії продовжено на 12 місяців: що це означає

Нове рішення про санкції ЄС проти Росії на 12 місяців ухвалили за підсумками засідання Європейської ради.

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Сумарно переговори щодо продовження санкцій проти РФ тривали близько 3,5 годин. Вони закінчилися незадовго до опівночі за київським часом.

– Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців, – розповіла журналістам у Брюсселі речниця президента Євроради Марія Томасік.

Наголошується, що таке рішення стало прецедентом для Євросоюзу, адже за останні десять років, зокрема протягом усієї повномасштабної війни, держави ЄС затверджували піврічні обмеження.

Це давало можливості окремим країнам, зокрема Угорщині, щоразу торгуватися з цього приводу.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Європейської ради у Брюсселі погодили спільну декларацію щодо підтримки України та європейської безпеки.

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