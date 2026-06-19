Під час нічної атаки на Україну 19 червня російські війська застосували 90 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 червня: що відомо

Уночі проти 19 червня (з 18:00 18 червня) російські війська атакували Україну 90 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу Пародія.

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Запуски здійснювалися з районів російських Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 19 червня сили протиповітряної оборони збили або приглушили 79 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях.

Ще на восьми локаціях зафіксували падіння уламків збитих повітряних цілей.

Зокрема, після третьої ночі російські війська атакували Харків керованими авіабомбами.

Після влучання на місці виникла пожежа. Загалом пошкоджень зазнали понад 40 осель.

За словами Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждали дев’ятеро людей, серед яких четверо дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворожа атака на Україну триває — у повітряному просторі країни фіксують російські БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 577-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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