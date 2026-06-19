Під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн партнери оголосили про $4 млрд нової військової допомоги.

Про це повідомили Офіс президента України та міністр оборони Михайло Федоров.

Допомога Україні за підсумками 35-го Рамштайну: що відомо

За словами президента Володимира Зеленського, за підсумками засідання є три ключові результати для України.

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Перший — нові внески у програму PURL на понад $1 млрд. Це найбільша сума підтримки в межах цієї програми, оголошена під час засідань Контактної групи.

До внесків у PURL долучилися Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія.

Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, що майже $1 млрд у межах PURL спрямують на критично важливі ракети для систем Patriot, а найбільші внески в цей напрям оголосили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція.

Окремо Німеччина виділяє $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

Другий результат — підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів.

За словами Зеленського, партнери оголосили понад $500 млн на допомогу в цьому напрямі. Частину далекобійних боєприпасів Україна має отримати вже цього місяця.

Федоров зазначив, що близько $540 млн партнери спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Внески зроблять Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.

Третій ключовий напрям — виробництво українських дронів і ракет.

За даними Офісу президента, партнери оголосили внески на суму близько $1 млрд. Михайло Федоров уточнив, що ці кошти буде інвестовано у безпілотні системи.

Велика Британія профінансує закупівлю 150 тис. українських дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів для Сил оборони, а Норвегія підтримає закупівлю морських безпілотників.

Також партнери продовжують інвестувати у посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності українського війська.

— Наші ключові пріоритети незмінні: програма PURL і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. Саме навколо них зосереджені основні рішення партнерів, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що лідери Європейського Союзу за підсумками саміту Євроради у Брюсселі погодили спільну декларацію щодо України та європейської безпеки.

У документі ЄС підтвердив подальшу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України.

Серед ключових положень — заклик прискорити постачання Україні систем ППО, боєприпасів, дронів і ракет, а також намір посилити санкційний тиск на Росію та якнайшвидше погодити 21-й пакет санкцій.

Окремо Євросоюз підтвердив готовність брати участь у створенні гарантій безпеки для України та очікує надання першого траншу в межах кредитного механізму обсягом €90 млрд до кінця червня.

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