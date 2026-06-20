Президент України Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Зеленський повернув Орден Білого Орла Польщі

З оприлюднених фотографій можна дійти до висновку, що Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі через Нову пошту.

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– Напередодні президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти, – заявив він.

Зеленський стверджує, що якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то в Україні не сперечатимуться із цим.

Він заявив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за незалежність від Росії.

За словами Зеленського, Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами є однією з відчутних гарантій безпеки для всіх.

Він наголосив, що Україна продовжить захищатись у війні, розпочатій Росією,та обовʼязково здобуде достойний мир.

– Україна надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого народів, забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам XX століття, – сказав Зеленський.

На його думку, українці роблять все можливе, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.

Зеленський додав, що думав, що саме українському народові та ЗСУ в 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Принаймні, так тоді говорилося, наголосив він. Президент переконаний, що майбутнє підтвердить шану до українців.

Чому Зеленський повернув Орден Білого Орла

19 червня Навроцький вирішив позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди – ордена Білого Орла.

В Офісі президента не відповіли, чи може цей крок вплинути на майбутній візит Зеленського до Польщі для участі в Конференції з відновлення України.

Після цього низка українських посадовців відмовилися від польських нагород.

Зокрема, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повернув Кавалерський хрест Ордена Заслуг Республіки Польща.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста Ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення Польщі може використати Росія у своїх інтересах.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повертає Командорський хрест із зіркою Ордена За заслуги перед Польщею. На його думку, питання стосується не нагород, а взаємоповаги між країнами.

Крім цього, посол України в Польщі Василь Боднар повернув Кавалерський хрест Ордена За заслуги перед Республікою Польща. Він заявив, що не може залишитися осторонь від рішення, яке вважає історично несправедливим.

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