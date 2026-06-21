Україна готова співпрацювати з Польщею, щоб вирішити ситуацію з проявами ксенофобії щодо своїх громадян, які поїхали туди.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону Єдині новини.

МЗС про зростання антиукраїнських настроїв у Польщі

– Ми вже бачимо суттєве зростання антиукраїнських настроїв в Польщі. Як міністр я отримую зараз інформацію по фактах, яких дуже багато в різних регіонах Польщі. Нападів на українців, їхнього приниження, булінгу дітей в школах. Це ненормально, – сказав очільник МЗС.

За словами Сибіги, українська сторона говорила представникам Польщі про це дипломатичними каналами.

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На думку очільника МЗС, Україна та Польща мають реагувати разом.

Як стверджує Сибіга, таких проявів ксенофобії щодо українців в інших країнах знайти важко, однак їхня кількість у Польщі збільшується.

Міністр вважає, що це може становити загрозу для життя громадян України, тому важливо відкласти в сторону емоції.

– Але що важливо, щоб ця воля була з обох сторін. Україна готова. Ми готові до чесного та рівноправного діалогу, – резюмував Сибіга.

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