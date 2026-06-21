В Україні ще понад 3 500 українських військових та ветеранів отримають підтримку для придбання власного житла.

Допомога для військових та ветеранів на купівлю житла

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, процес з підтримки українських військових та ветеранів розпочався рік тому.

– Рік тому під час Конференції з відновлення України в Римі розпочали діалог із головою Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі щодо підтримки житлових програм для людей, які втратили свої домівки через російську окупацію, – повідомив він у Telegram.

І наразі, наголосив Олексій Кулеба, єважливий результат.

Зараз дивляться

Адміністративна рада Банку розвитку Ради Європи схвалила дві заявки України загальним обсягом 140 млн євро:

€80 млн — на підтримку програми Житло для ВПО з ТОТ у межах єВідновлення;

€60 млн — на програму пільгового іпотечного кредитування для ветеранів.

Залучені €80 млн дозволять профінансувати близько 2 тис. житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій.

Він повідомив, що перший транш у розмірі €40 млн Україна отримає вже у вересні цього року, ще €60 млн буде спрямовано на забезпечення житлом ветеранів.

– Завдяки пільговій іпотеці та механізму повторного використання коштів, які повертаються за вже виданими кредитами, це дозволить надати понад 1 500 доступних житлових кредитів нашим захисникам і захисницям.

Для нас це не просто нове фінансування. Це підтвердження довіри до України та до тих механізмів підтримки, які вже працюють і дають людям реальний результат, – додав Олексій Кулеба.

За три роки вже майже 500 тис. родин скористалися житловими програмами від держави. Наразі залучення нових ресурсів та розширення можливостей для тих, хто через війну втратив дім й потребує підтримки, продовжується.

Олексій Кулеба подякував Банку розвитку Ради Європи та Карлу Монтічеллі за партнерство, довіру та спільну роботу над рішеннями, які допомагають українцям будувати своє майбутнє вдома, в Україні.

Фото: Олексій Кулеба

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